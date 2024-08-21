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Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году - РИА Новости, 21.08.2024
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12:23 21.08.2024 (обновлено: 12:34 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/shkola-1967523843.html
Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году
Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году - РИА Новости, 21.08.2024
Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году
Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2024-2025 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:23
2024-08-21T12:34
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2024-2025 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдет 2 сентября и будет называться "Образ будущего. Ко Дню знаний". Следующее занятие с названием "Век информации" пройдет в российских школах 9 сентября, затем, 16 сентября, будет урок, посвященный дорогам РФ, а 23 сентября – зерну. Завершает сентябрьскую программу "Разговоров о важном" занятие "День учителя", приуроченное к одноименному празднику, который традиционно отмечается по всей России 5 октября. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2023-2024 учебном году прошел 4 сентября, он также был посвящен Дню знаний.
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РИА Новости
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Опубликованы темы "Разговоров о важном" в новом учебном году

Школьники в сентябре на "Разговорах о важном" обсудят будущее, дороги и зерно

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПодготовка к новому учебному году
Подготовка к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2024-2025 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдет 2 сентября и будет называться "Образ будущего. Ко Дню знаний".
Следующее занятие с названием "Век информации" пройдет в российских школах 9 сентября, затем, 16 сентября, будет урок, посвященный дорогам РФ, а 23 сентября – зерну. Завершает сентябрьскую программу "Разговоров о важном" занятие "День учителя", приуроченное к одноименному празднику, который традиционно отмечается по всей России 5 октября.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2023-2024 учебном году прошел 4 сентября, он также был посвящен Дню знаний.
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу
15 августа, 05:19
 
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