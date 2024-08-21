https://ria.ru/20240821/sakhel-1967462153.html

Страны Сахеля увидели в России понимающего партнера, заявил эксперт

Страны Сахеля увидели в России понимающего партнера, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024

Страны Сахеля увидели в России понимающего партнера, заявил эксперт

Страны Сахеля, в которых сменилась власть, увидели в России понимающего и прагматичного партнера, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:25

2024-08-21T07:25

2024-08-21T07:25

россия

африка

сахель

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страны Сахеля, в которых сменилась власть, увидели в России понимающего и прагматичного партнера, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "После того как в этих странах (Сахеля – ред.) произошли перевороты, в них оформился существенный запрос на укрепление суверенитета и самодостаточности, социальное развитие и решение вопросов безопасности. Эти страны увидели в России понимающего и прагматичного партнера", - сказал он. Однако эксперт отметил, что переориентация стран Сахеля в сторону расширения сотрудничества с Россией стало для Москвы определенным вызовом, поскольку до этого во внешней политике России на африканском направлении страны Сахеля не были приоритетными. "Для России это означало и выделение ресурсов. Для Москвы вовлечение в Сахеле было фактически в качестве нового игрока, а значит, несло в себе в том числе и репутационные риски, если что-то бы пошло не так. Поэтому с российской стороны мы увидели модель достаточно аккуратного вовлечения", - добавил он. "России также необходимо выстраивать отношения с теми странами, где переворотов не было. То есть здесь важно поддержать баланс, тем более с учетом того, что страны Африки по-разному смотрят на ситуацию в Сахеле", - пояснил он. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В АФРИКЕ ТЕПЕРЬ СТАБИЛЬНА Россия отдельными проектами и инициативами возвращается в Африку, про это говорят как в России и на Западе, так и в самой Африке, поэтому сейчас политика Москвы на континенте характеризуется большей постоянностью и стабильностью, нежели чем после саммита "Россия-Африка" в 2019 году. "Маленькими шагами, отдельными проектами и инициативами Россия возвращается в Африку. Заметьте: про это теперь постоянно говорят, как у нас, так и на Западе. Еще лучше, что про Россию говорят и в самой Африке. Теперь уже наша политика в Африке выглядит гораздо менее хаотичной и "с наскока", чем это казалось в 2019 году, когда провели первый саммит", - сказал Панин. Эксперт отметил, что по итогам саммита 2023 года была оформлена дорожная карта, предлагающая конкретное видение того, чего Россия и Африка хотят совместно достичь к 2026 году. "Торговля с Африкой в 2023 году вышла на рекордные для России 24,6 миллиарда долларов. Но здесь не должно быть головокружения от успехов: эта цифра еще далеко не стабильна, наша торговля постоянно то растет, то проседает. В российско-африканской торговле сохраняется большой диспаритет: наш экспорт превышает импорт из Африки в семь раз. Есть проблема и с географической концентрацией: львиная доля всей торговли приходится на небольшой круг стран Северной Африки", - отметил он. Эксперт также добавил, что российские компании за это время смогли понять африканских партнеров и увидеть, что в Африке для них могут быть свои ниши. Хотя политическая компонента отношений не всегда попадает в публичное поле, диалог в этой области также активно развивается, напомнил эксперт: достаточно вспомнить, сколько визитов в Россию нанесли африканские лидеры, главы МИД и других ведомств и сколько раз был в Африке Сергей Лавров. Впервые саммит "Россия-Африка" проходил в Сочи в 2019 году. Почти все лидеры одного из крупнейших материков собрались на побережье курорта, чтобы обсудить экономическое сотрудничество с Россией. Второй саммит состоялся в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

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https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

https://ria.ru/20240712/alyans-1959115373.html

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африка

сахель

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россия, африка, сахель