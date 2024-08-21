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В Орловской области сбили один беспилотник ВСУ
В Орловской области сбили один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Орловской области сбили один беспилотник ВСУ
Орловская область в ночь на среду подверглась вражеской атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:51
2024-08-21T07:51
2024-08-21T07:57
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Орловская область в ночь на среду подверглась вражеской атаке БПЛА, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Ночью Орловская область вновь подверглась вражеской воздушной атаке. Над территорией регионе сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет", - написал глава региона.Кроме того, Клычков указал ссылку на чат, где ведется работа по поддержке вынужденных переселенцев из приграничных районов соседних областей."Через него можно помочь конкретных людям, находящихся в пунктах временного размещения", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240821/front-1967325102.html
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орловская область, безопасность, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области сбили один беспилотник ВСУ
Клычков: в Орловской области сбили один БПЛА, разрушений и пострадавших нет