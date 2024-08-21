https://ria.ru/20240821/puteshestviya-1967182463.html

Названы самые желанные для путешествий российские города

Названы самые желанные для путешествий российские города - РИА Новости, 21.08.2024

Названы самые желанные для путешествий российские города

Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали города, в которых они мечтают побывать в последний месяц лета, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:58

2024-08-21T04:58

2024-08-21T04:58

туризм

туризм

новости - туризм

калининград

санкт-петербург

зеленоградск

отдых в россии

отдых на море

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали города, в которых они мечтают побывать в последний месяц лета, сообщает "Суточно.ру".Специалисты сервиса краткосрочного бронирования жилья провели исследование среди 8,3 тысячи пользователей. Лидером спроса стал Сочи, за который проголосовали 23 процента респондентов.На втором месте — Калининград с долей 17 процентов, на третьем — Санкт-Петербург (14 процентов). За Кисловодск отдали голоса 13 процентов опрошенных, за Зеленоградск — девять, за Геленджик — восемь, за Казань и Нижний Новгород — по пять, а за Москву и Краснодар — по три процента туристов.Дороже всего из перечисленных городов аренда жилья в августе стоит в Зеленоградске — в среднем 7,2 тысячи рублей в сутки. В Геленджике средняя ставка — 6,1 тысячи, Нижнем Новгороде — 5,4 тысячи, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — по пять тысяч рублей за ночь. От трех до четырех тысяч рублей платят пользователи за аренду в Кисловодске, Калининграде и Краснодаре.

https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html

калининград

санкт-петербург

зеленоградск

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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