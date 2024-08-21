https://ria.ru/20240821/puteshestviya-1967182463.html
Названы самые желанные для путешествий российские города
Названы самые желанные для путешествий российские города - РИА Новости, 21.08.2024
Названы самые желанные для путешествий российские города
Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали города, в которых они мечтают побывать в последний месяц лета, сообщает "Суточно.ру". РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:58
2024-08-21T04:58
2024-08-21T04:58
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали города, в которых они мечтают побывать в последний месяц лета, сообщает "Суточно.ру".Специалисты сервиса краткосрочного бронирования жилья провели исследование среди 8,3 тысячи пользователей. Лидером спроса стал Сочи, за который проголосовали 23 процента респондентов.На втором месте — Калининград с долей 17 процентов, на третьем — Санкт-Петербург (14 процентов). За Кисловодск отдали голоса 13 процентов опрошенных, за Зеленоградск — девять, за Геленджик — восемь, за Казань и Нижний Новгород — по пять, а за Москву и Краснодар — по три процента туристов.Дороже всего из перечисленных городов аренда жилья в августе стоит в Зеленоградске — в среднем 7,2 тысячи рублей в сутки. В Геленджике средняя ставка — 6,1 тысячи, Нижнем Новгороде — 5,4 тысячи, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — по пять тысяч рублей за ночь. От трех до четырех тысяч рублей платят пользователи за аренду в Кисловодске, Калининграде и Краснодаре.
https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы самые желанные для путешествий российские города
Эксперты: Сочи и Калининград — самые желанные города для путешествий в августе