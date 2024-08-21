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Москалькова посетила подмосковный ПВР с жителями Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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18:08 21.08.2024 (обновлено: 18:10 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/punkt-1967631102.html
Москалькова посетила подмосковный ПВР с жителями Курской области
Москалькова посетила подмосковный ПВР с жителями Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Москалькова посетила подмосковный ПВР с жителями Курской области
Сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ посетили ещё один пункт временного размещения в Подмосковье, где провели личный прием эвакуированных РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:08
2024-08-21T18:10
московская область (подмосковье)
курская область
россия
татьяна москалькова
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ посетили ещё один пункт временного размещения в Подмосковье, где провели личный прием эвакуированных граждан Курской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Посетили еще один пункт временного размещения в Подмосковье, где сегодня размещены эвакуированные жители Курской области… На личном приеме люди просили о помощи в получении документов, волновались об учебе детей", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Аппарат работает по каждому обращению вместе с компетентными органами. По словам уполномоченного, на территории пункта временного размещения постоянно работают волонтеры, персонал учреждения старается отвлечь людей от тревог и забот.
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московская область (подмосковье), курская область, россия, татьяна москалькова, происшествия
Московская область (Подмосковье), Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Происшествия
Москалькова посетила подмосковный ПВР с жителями Курской области

Аппарат Москальковой провел прием жителей Курской области в подмосковном ПВР

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ посетили ещё один пункт временного размещения в Подмосковье, где провели личный прием эвакуированных граждан Курской области, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Посетили еще один пункт временного размещения в Подмосковье, где сегодня размещены эвакуированные жители Курской области… На личном приеме люди просили о помощи в получении документов, волновались об учебе детей", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Аппарат работает по каждому обращению вместе с компетентными органами. По словам уполномоченного, на территории пункта временного размещения постоянно работают волонтеры, персонал учреждения старается отвлечь людей от тревог и забот.
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Московская область (Подмосковье)Курская областьРоссияТатьяна МоскальковаПроисшествия
 
 
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