https://ria.ru/20240821/premer-1967481091.html

Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая

Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая

В Доме правительства в Москве проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:29

2024-08-21T10:29

2024-08-21T12:08

китай

москва

россия

ли цян

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967485920_0:251:2674:1755_1920x0_80_0_0_4abbaa87b460fb15f3841c85dcca15d1.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Доме правительства в Москве проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.Нерушимая дружбаКак сообщил глава китайского кабмина, перед этими переговорами он посетил Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля и возложил цветы."Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества", — сказал Ли Цян.Он подчеркнул, что дружба российского и китайского народов имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность."Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием", — добавил Ли Цян.Расширение сотрудничестваРоссийский премьер, в свою очередь, отметил, что участники встречи сверят часы, как исполняются договоренности лидеров двух стран."Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", — сказал Мишустин.Он также констатировал, что общими усилиями происходит диверсификация торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяется использование национальных валют. Так, доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже превысила 95%.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240821/kitay-1967457396.html

https://ria.ru/20240819/rossija-1966988628.html

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата премьером Госсовета КНР Ли Цяном Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном 2024-08-21T10:29 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, москва, россия, ли цян, михаил мишустин, в мире