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Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая - РИА Новости, 21.08.2024
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10:29 21.08.2024 (обновлено: 12:08 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/premer-1967481091.html
Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая
Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая
В Доме правительства в Москве проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:29
2024-08-21T12:08
китай
москва
россия
ли цян
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Доме правительства в Москве проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.Нерушимая дружбаКак сообщил глава китайского кабмина, перед этими переговорами он посетил Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля и возложил цветы."Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества", — сказал Ли Цян.Он подчеркнул, что дружба российского и китайского народов имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность."Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием", — добавил Ли Цян.Расширение сотрудничестваРоссийский премьер, в свою очередь, отметил, что участники встречи сверят часы, как исполняются договоренности лидеров двух стран."Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", — сказал Мишустин.Он также констатировал, что общими усилиями происходит диверсификация торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяется использование национальных валют. Так, доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже превысила 95%.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240821/kitay-1967457396.html
https://ria.ru/20240819/rossija-1966988628.html
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Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном
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китай, москва, россия, ли цян, михаил мишустин, в мире
Китай, Москва, Россия, Ли Цян, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета Китая

Ли Цян на переговорах с Мишустиным особо отметил патриотизм русского народа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Доме правительства в Москве проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Нерушимая дружба

Как сообщил глава китайского кабмина, перед этими переговорами он посетил Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля и возложил цветы.
«
"Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества", — сказал Ли Цян.
Он подчеркнул, что дружба российского и китайского народов имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность.
«
"Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием", — добавил Ли Цян.
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Расширение сотрудничества

Российский премьер, в свою очередь, отметил, что участники встречи сверят часы, как исполняются договоренности лидеров двух стран.
«
"Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", — сказал Мишустин.
Он также констатировал, что общими усилиями происходит диверсификация торговли и экономического инвестиционного сотрудничества, расширяется использование национальных валют. Так, доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже превысила 95%.
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Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Как сообщали в российском правительстве, на переговорах Мишустин и Ли Цян будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
Ожидается, что премьера Госсовета КНР также примет президент Владимир Путин.
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