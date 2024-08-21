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Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:56
2024-08-21T15:56
2024-08-21T15:56
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву почувствовал оптимизм народа России. "Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Ли Цян на встрече с президентом РФ в Кремле. Премьер Госсовета КНР отметил, что это его первый официальный визит в Россию в новой должности. За два дня поездки в Россию, по словам китайского представителя, он почувствовал "оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития".
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Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву почувствовал оптимизм народа России.
"Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Ли Цян на встрече с президентом РФ в Кремле.
Премьер Госсовета КНР отметил, что это его первый официальный визит в Россию в новой должности. За два дня поездки в Россию, по словам китайского представителя, он почувствовал "оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития".