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Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина

Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.08.2024

Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина

Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:56

2024-08-21T15:56

2024-08-21T15:56

россия

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву почувствовал оптимизм народа России. "Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Ли Цян на встрече с президентом РФ в Кремле. Премьер Госсовета КНР отметил, что это его первый официальный визит в Россию в новой должности. За два дня поездки в Россию, по словам китайского представителя, он почувствовал "оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития".

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

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россия, китай, москва, ли цян, си цзиньпин, владимир путин, политика