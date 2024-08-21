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Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.08.2024
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15:56 21.08.2024
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Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина
Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:56
2024-08-21T15:56
россия
китай
москва
ли цян
си цзиньпин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву почувствовал оптимизм народа России. "Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Ли Цян на встрече с президентом РФ в Кремле. Премьер Госсовета КНР отметил, что это его первый официальный визит в Россию в новой должности. За два дня поездки в Россию, по словам китайского представителя, он почувствовал "оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития".
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россия, китай, москва, ли цян, си цзиньпин, владимир путин, политика
Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика
Премьер Госсовета КНР передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина

Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал Путину привет и пожелания от Си Цзиньпина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян передал президенту России Владимиру Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что за время визита в Москву почувствовал оптимизм народа России.
"Прежде всего позвольте мне передать вам искренний привет и добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал Ли Цян на встрече с президентом РФ в Кремле.
Премьер Госсовета КНР отметил, что это его первый официальный визит в Россию в новой должности. За два дня поездки в Россию, по словам китайского представителя, он почувствовал "оптимизм русского народа и динамизм социально-экономического развития".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 02:54
 
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