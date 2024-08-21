https://ria.ru/20240821/polsha-1967494299.html

Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ

Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:55

2024-08-21T10:55

2024-08-21T12:46

в мире

космос - риа наука

польша

юар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964986204_0:254:3071:1981_1920x0_80_0_0_2fa10d16fd2c34d949c9f3e947f4a42d.jpg

ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. Стороны подписали договор еще в 2022 году, Варшава должна была получить 50 тысяч боеприпасов. "Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", — говорится в материале. Польское агентство вооружений сообщило, что контракт сорвался из-за проблем с субподрядчиком.По неофициальным данным, боеприпасы для Польши должна была изготовить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition — дочерняя фирма немецкого предприятия. Поставки же заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что снаряды могут попасть на Украину, пишет газета. Издание Onet 19 августа сообщило, что предыдущий кабинет министров Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.

https://ria.ru/20240212/protest-1926866101.html

https://ria.ru/20231024/boepripasy-1904963485.html

польша

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, польша, юар