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Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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10:55 21.08.2024 (обновлено: 12:46 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/polsha-1967494299.html
Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ
Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:55
2024-08-21T12:46
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ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita. Стороны подписали договор еще в 2022 году, Варшава должна была получить 50 тысяч боеприпасов. "Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", — говорится в материале. Польское агентство вооружений сообщило, что контракт сорвался из-за проблем с субподрядчиком.По неофициальным данным, боеприпасы для Польши должна была изготовить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition — дочерняя фирма немецкого предприятия. Поставки же заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что снаряды могут попасть на Украину, пишет газета. Издание Onet 19 августа сообщило, что предыдущий кабинет министров Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.
https://ria.ru/20240212/protest-1926866101.html
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в мире, космос - риа наука, польша, юар
В мире, Космос - РИА Наука, Польша, ЮАР
Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita.
Стороны подписали договор еще в 2022 году, Варшава должна была получить 50 тысяч боеприпасов.
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"Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", — говорится в материале.
Польское агентство вооружений сообщило, что контракт сорвался из-за проблем с субподрядчиком.
По неофициальным данным, боеприпасы для Польши должна была изготовить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition — дочерняя фирма немецкого предприятия. Поставки же заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что снаряды могут попасть на Украину, пишет газета.
Издание Onet 19 августа сообщило, что предыдущий кабинет министров Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.
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