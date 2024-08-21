https://ria.ru/20240821/poezda-1967572045.html

Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут

Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут - РИА Новости, 21.08.2024

Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут

Поезда ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать каждые 15 минут, что поможет двум столицам стать намного ближе друг к другу, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:22

2024-08-21T15:22

2024-08-21T15:22

москва

санкт-петербург

россия

максим ликсутов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Поезда ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать каждые 15 минут, что поможет двум столицам стать намного ближе друг к другу, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Когда мы выйдем на те объемы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут. Жители Санкт-Петербурга, Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня", - сказал Ликсутов, говоря о проекте ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Он отметил, что сегодня поездами "Сапсан" пользуются порядка 5,5 миллиона пассажиров. Заммэра подчеркнул, что проекту ВСМ уделяется особое внимание и поддержка первых лиц и страны, и двух столиц. Президент России Владимир Путин весной поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году средства для строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург в размере не менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, согласно поручениям президента, в 2024-2028 годах необходимо будет предоставить капитальный грант за счет федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства данной ВСМ в размере 28,5 миллиарда рублей. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://ria.ru/20240818/transport-1966900559.html

https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html

москва

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россия

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москва, санкт-петербург, россия, максим ликсутов , владимир путин