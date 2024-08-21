https://ria.ru/20240821/podshefnye-1967616227.html
Глава Мордовии навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области
Глава Мордовии навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2024
Глава Мордовии навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области
Глава Мордовии Артем Здунов навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области и проверил, как там ведутся ремонтные работы. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:27
2024-08-21T17:27
2024-08-21T17:27
республика мордовия
херсонская область
артем здунов
владимир сальдо
уаз (автомобиль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967614548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_146464103b3687876f8fa30cac98da55.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области и проверил, как там ведутся ремонтные работы. "В Каланчакском округе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо оценили работу ремонтно-восстановительных бригад из Мордовии. Несмотря на сложные условия, темп набран хороший", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он отметил, что члены делегации из Мордовии привезли каланчакцам лекарства и оборудование в помощь медикам. "Увидел, как много людей обращается к нашим врачам. Их самоотверженный труд здесь очень ценят. Обратил внимание на детскую комнату Каланчакской больницы. Обновим её, чтобы маленьким пациентам было комфортно", - заявил глава Мордовии. Он также пообещал продолжить обмен опытом и обучение представителей медицины и образования из Херсонской области. "У часовни в честь Святого праведного воина Феодора Ушакова с Владимиром Васильевичем и юными каланчакцами высадили саженцы сосны, привезённые из Мордовии. Навестили школу в селе Преображенка, передали от республики комплекты учебников, художественную литературу, а ребятам - рюкзаки и принадлежности к новому учебному году", - рассказал Здунов. Он также сообщил, что встретился с земляками-военнослужащими. "Привезли парням новый УАЗ, гумпомощь, посылки от родных и близких. Узнали, в чём ещё можем поддержать их и семьи - тех, кто ждёт дома. Настроение у парней боевое и бодрое. Это радует. Всей Мордовии передают приветы", - написал Здунов.
https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963457001.html
https://ria.ru/20240801/mordoviya-1963456677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , артем здунов, владимир сальдо, уаз (автомобиль)
Республика Мордовия, Херсонская область , Артем Здунов, Владимир Сальдо, УАЗ (автомобиль)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов навестил подшефный Каланчакский округ Херсонской области и проверил, как там ведутся ремонтные работы.
"В Каланчакском округе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
оценили работу ремонтно-восстановительных бригад из Мордовии. Несмотря на сложные условия, темп набран хороший", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что члены делегации из Мордовии привезли каланчакцам лекарства и оборудование в помощь медикам. "Увидел, как много людей обращается к нашим врачам. Их самоотверженный труд здесь очень ценят. Обратил внимание на детскую комнату Каланчакской больницы. Обновим её, чтобы маленьким пациентам было комфортно", - заявил глава Мордовии.
Он также пообещал продолжить обмен опытом и обучение представителей медицины и образования из Херсонской области.
"У часовни в честь Святого праведного воина Феодора Ушакова с Владимиром Васильевичем и юными каланчакцами высадили саженцы сосны, привезённые из Мордовии. Навестили школу в селе Преображенка, передали от республики комплекты учебников, художественную литературу, а ребятам - рюкзаки и принадлежности к новому учебному году", - рассказал Здунов.
Он также сообщил, что встретился с земляками-военнослужащими. "Привезли парням новый УАЗ, гумпомощь, посылки от родных и близких. Узнали, в чём ещё можем поддержать их и семьи - тех, кто ждёт дома. Настроение у парней боевое и бодрое. Это радует. Всей Мордовии передают приветы", - написал Здунов.