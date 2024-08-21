https://ria.ru/20240821/pochta-1967599031.html

Почта в Уэльсе доставила открытку, отправленную 121 год назад

Почта в Уэльсе доставила открытку, отправленную 121 год назад - РИА Новости, 21.08.2024

Почта в Уэльсе доставила открытку, отправленную 121 год назад

В Уэльсе почта доставила открытку, отправленную 121 год назад, она пришла на адрес строительного общества в Суонси, пишет газета Wales Online. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:47

2024-08-21T16:47

2024-08-21T20:03

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Уэльсе почта доставила открытку, отправленную 121 год назад, она пришла на адрес строительного общества в Суонси, пишет газета Wales Online. "Она появилась совершенно неожиданно в пятницу. <...> Адрес верный, мы все еще находимся в 11-м (и 12-м) доме по Крэдок-стрит, но прошел уже 121 год", — приводятся в статье слова сотрудника компании Генри Дарби.Открытку отправили 3 августа 1903 года, на марке изображен король Эдуард VII, правивший с 1901 по 1910 год. В тексте отправитель рассказывает о повседневных делах и сообщает о своем общем благополучии. Получателем значится некая Лидия Дэвис. Члены строительного общества опубликовали пост в соцсетях в надежде найти родственников или людей, которые могли ее знать, указывается в материале. При этом представитель Королевской почты предположил, что кто-то недавно повторно отправил эту открытку и она не была утеряна 121 год назад, резюмировала газета.

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Ольга Фомченкова

в мире, уэльс, великобритания