Почта в Уэльсе доставила открытку, отправленную 121 год назад
Wales Online: в Уэльсе почта доставила открытку, отправленную 3 августа 1903-го
© Swansea Building Society/Henry DarbyОткрытка, отправленная 121 год назад, пришла на адрес строительного общества в Суонси в Уэльсе
© Swansea Building Society/Henry Darby
Открытка, отправленная 121 год назад, пришла на адрес строительного общества в Суонси в Уэльсе
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Уэльсе почта доставила открытку, отправленную 121 год назад, она пришла на адрес строительного общества в Суонси, пишет газета Wales Online.
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"Она появилась совершенно неожиданно в пятницу. <...> Адрес верный, мы все еще находимся в 11-м (и 12-м) доме по Крэдок-стрит, но прошел уже 121 год", — приводятся в статье слова сотрудника компании Генри Дарби.
Открытку отправили 3 августа 1903 года, на марке изображен король Эдуард VII, правивший с 1901 по 1910 год. В тексте отправитель рассказывает о повседневных делах и сообщает о своем общем благополучии.
Получателем значится некая Лидия Дэвис. Члены строительного общества опубликовали пост в соцсетях в надежде найти родственников или людей, которые могли ее знать, указывается в материале.
При этом представитель Королевской почты предположил, что кто-то недавно повторно отправил эту открытку и она не была утеряна 121 год назад, резюмировала газета.
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