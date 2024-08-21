https://ria.ru/20240821/peterburg-1967649331.html

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.08.2024

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге в связи с ливнями и грозами, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:01

2024-08-21T20:01

2024-08-21T20:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге в связи с ливнями и грозами, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 22 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождем. Местами ожидаются ливни. С 12 часов до 21 часа 22 августа "желтое" предупреждение будет действовать в связи с грозой", - говорится в сообщении. Власти просят жителей соблюдать особую осторожность.

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санкт-петербург, россия, общество, погода