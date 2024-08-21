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В Красноярском крае по решению суда закрыли пансионат для пожилых людей - РИА Новости, 21.08.2024
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09:52 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/pansionat-1967473042.html
В Красноярском крае по решению суда закрыли пансионат для пожилых людей
В Красноярском крае по решению суда закрыли пансионат для пожилых людей - РИА Новости, 21.08.2024
В Красноярском крае по решению суда закрыли пансионат для пожилых людей
Пансионат для пожилых людей, в котором постояльцы находились без горячей воды и медицинского ухода, закрыли в Красноярском крае, во время проверки один из... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:52
2024-08-21T09:52
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
березовский район
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Пансионат для пожилых людей, в котором постояльцы находились без горячей воды и медицинского ухода, закрыли в Красноярском крае, во время проверки один из пенсионеров лежал с кровоточащими ранами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным прокуратуры региона, в Березовском районе местный предприниматель открыл в нежилом здании пансионат для пожилых людей. Помещения пансионата "Изумрудный" не отвечали нормативным требованиям, однако там поселилось 42 пенсионера, десять из которых маломобильные. "Постояльцы находились в неподходящих для здоровой жизни условиях… Из-за ненадлежащего ухода состояние одного из проживающих пенсионеров резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали в районную больницу. Там у мужчины обнаружили сердечную недостаточность. Без экстренной помощи остался и 86-летний постоялец. На момент проверки он лежал с открытыми кровоточащими ранами на голенях", - говорится в сообщении. Прокуратура также обнаружила антисанитарию: уборка проводилась некачественно, горячая вода отсутствовала, а система вентиляции сломана. Не было и системы пожарной безопасности. Кроме того, персонал оказался без медицинского образования, и его было недостаточно на количество постояльцев. Суд по требованию прокуратуры приостановил работу пансионата. Также после проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас постояльцы переезжают к своим родственникам или в другие соцучреждения. Это не первый пансионат, который закрыли за последнее время в регионе. В июне прокуратура сообщала о закрытии пансионата "Валентина" в Красноярске. СМИ писали, что пансионат не оказывал должного ухода подопечным: красноярцы привозили своих пожилых родственников, надеясь на постоянный присмотр, но там за ними никто не следил, сообщалось и о смертях постояльцев. Чуть позже был закрыт ещё один пансионат "Калина Красная" в посёлке Емельяново. В прошлом году там скончалось 11 пенсионеров.
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, березовский район, красноярск
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Березовский район, Красноярск
В Красноярском крае по решению суда закрыли пансионат для пожилых людей

В Красноярском крае после проверки закрыли пансионат для пожилых "Изумрудный"

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramПансионат "Изумрудный" для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае
Пансионат Изумрудный для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Пансионат "Изумрудный" для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Пансионат для пожилых людей, в котором постояльцы находились без горячей воды и медицинского ухода, закрыли в Красноярском крае, во время проверки один из пенсионеров лежал с кровоточащими ранами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры региона, в Березовском районе местный предприниматель открыл в нежилом здании пансионат для пожилых людей. Помещения пансионата "Изумрудный" не отвечали нормативным требованиям, однако там поселилось 42 пенсионера, десять из которых маломобильные.
© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramПансионат "Изумрудный" для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае
Пансионат Изумрудный для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Пансионат "Изумрудный" для пожилых и маломобильных граждан в Берёзовском районе в Красноярском крае
"Постояльцы находились в неподходящих для здоровой жизни условиях… Из-за ненадлежащего ухода состояние одного из проживающих пенсионеров резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали в районную больницу. Там у мужчины обнаружили сердечную недостаточность. Без экстренной помощи остался и 86-летний постоялец. На момент проверки он лежал с открытыми кровоточащими ранами на голенях", - говорится в сообщении.
Прокуратура также обнаружила антисанитарию: уборка проводилась некачественно, горячая вода отсутствовала, а система вентиляции сломана. Не было и системы пожарной безопасности. Кроме того, персонал оказался без медицинского образования, и его было недостаточно на количество постояльцев.
Суд по требованию прокуратуры приостановил работу пансионата. Также после проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас постояльцы переезжают к своим родственникам или в другие соцучреждения.
Это не первый пансионат, который закрыли за последнее время в регионе. В июне прокуратура сообщала о закрытии пансионата "Валентина" в Красноярске. СМИ писали, что пансионат не оказывал должного ухода подопечным: красноярцы привозили своих пожилых родственников, надеясь на постоянный присмотр, но там за ними никто не следил, сообщалось и о смертях постояльцев. Чуть позже был закрыт ещё один пансионат "Калина Красная" в посёлке Емельяново. В прошлом году там скончалось 11 пенсионеров.
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