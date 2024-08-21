https://ria.ru/20240821/oge-1967593482.html

В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме

В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме - РИА Новости, 21.08.2024

В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме

В ОГЭ по русскому языку запретят приводить в сочинении примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр, сообщается на сайте Федерального института педагогических... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:24

2024-08-21T16:24

2024-08-21T17:48

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

образование - общество

россия

основной государственный экзамен (огэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В ОГЭ по русскому языку запретят приводить в сочинении примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр, сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)."В формулировку задания 13.3, в соответствии с критериями оценивания, включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра", — говорится в сообщении.Согласно проектам документов, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (ОГЭ), нововведение вступит в силу в 2025 году.

https://ria.ru/20240715/ekzameny-1959868128.html

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федеральный институт педагогических измерений (фипи), образование - общество, россия, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование