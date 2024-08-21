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В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме
В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме - РИА Новости, 21.08.2024
В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме
В ОГЭ по русскому языку запретят приводить в сочинении примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр, сообщается на сайте Федерального института педагогических... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:24
2024-08-21T16:24
2024-08-21T17:48
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
образование - общество
россия
основной государственный экзамен (огэ)
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сн_образование
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В ОГЭ по русскому языку запретят приводить в сочинении примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр, сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)."В формулировку задания 13.3, в соответствии с критериями оценивания, включена возможность приводить экзаменуемым примеры только из прочитанного текста. При этом введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра", — говорится в сообщении.Согласно проектам документов, определяющим структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (ОГЭ), нововведение вступит в силу в 2025 году.
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федеральный институт педагогических измерений (фипи), образование - общество, россия, основной государственный экзамен (огэ), социальный навигатор, сн_образование
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Образование - Общество, Россия, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, игр и аниме
ФИПИ: в ОГЭ по русскому языку запретят приводить в сочинении примеры из комиксов