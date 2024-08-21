Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 6 снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 23.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактику
19 августа, 08:00