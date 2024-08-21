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В Новосибирске завели дело о краже из института Сибирского отделения РАН

В Новосибирске завели дело о краже из института Сибирского отделения РАН - РИА Новости, 21.08.2024

В Новосибирске завели дело о краже из института Сибирского отделения РАН

Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту кражи имущества из помещений Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:39

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 21 авг – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту кражи имущества из помещений Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что неизвестные обокрали 15 кабинетов Института катализа на третьем этаже главного корпуса и в здании математического моделирования, в том числе кабинет председателя СО РАН Валентина Пармона, и унесли из сейфов около 500 тысяч рублей. "По факту кражи имущества возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящий момент проводится необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - сказали в главке МВД, не уточнив других подробностей. В Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН от комментариев воздержались. Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) Институт катализа СО РАН специализируется в области катализа и смежных наук. В настоящее время научный институт является главным заказчиком строительства уникального проекта класса "мега-сайенс" - центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в новосибирском наукограде Кольцово с источником синхротронного излучения поколения 4+.

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, российская академия наук