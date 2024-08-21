https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html

"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине

"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине - РИА Новости, 21.08.2024

"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине

Участие большого количества наемников в украинской операции в Курской области стало катастрофой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:33

2024-08-21T19:33

2024-08-21T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

киев

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участие большого количества наемников в украинской операции в Курской области стало катастрофой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме. <…> Там было много польских войск, хотя я удивлен, учитывая тяжелые потери, которые понесли поляки, что они вернутся туда снова для еще одного серьезного поражения, так что это катастрофа", — отметил он.По словам полковника, операция ВСУ в Курской области, скорее всего, была продумана НАТО. При этом он добавил, что эта атака не имела никакого смысла, так как привела Киев только к потери хороших бригад, которые у него оставались."Все кончено, и это нанесло серьезный урон Украине: навредило ее военному потенциалу и ее положению", — резюмировал отставной военный.На этой неделе американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.Ранее ФСБ опубликовала кадры с признанием украинского военнопленного, который рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках.В МИД России предупредили, что иностранные комбатанты при действиях в регионах страны являются законными целями и будут уничтожены. Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.

https://ria.ru/20240821/donbass-1967635910.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967586033.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, киев, украина