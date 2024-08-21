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"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине
Участие большого количества наемников в украинской операции в Курской области стало катастрофой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:33
2024-08-21T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
киев
украина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участие большого количества наемников в украинской операции в Курской области стало катастрофой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме. &lt;…&gt; Там было много польских войск, хотя я удивлен, учитывая тяжелые потери, которые понесли поляки, что они вернутся туда снова для еще одного серьезного поражения, так что это катастрофа", — отметил он.По словам полковника, операция ВСУ в Курской области, скорее всего, была продумана НАТО. При этом он добавил, что эта атака не имела никакого смысла, так как привела Киев только к потери хороших бригад, которые у него оставались."Все кончено, и это нанесло серьезный урон Украине: навредило ее военному потенциалу и ее положению", — резюмировал отставной военный.На этой неделе американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.Ранее ФСБ опубликовала кадры с признанием украинского военнопленного, который рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках.В МИД России предупредили, что иностранные комбатанты при действиях в регионах страны являются законными целями и будут уничтожены. Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.
https://ria.ru/20240821/donbass-1967635910.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Киев, Украина
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине

Макгрегор назвал катастрофой участие наемников в атаке на Курскую область

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участие большого количества наемников в украинской операции в Курской области стало катастрофой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме. <…> Там было много польских войск, хотя я удивлен, учитывая тяжелые потери, которые понесли поляки, что они вернутся туда снова для еще одного серьезного поражения, так что это катастрофа", — отметил он.
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По словам полковника, операция ВСУ в Курской области, скорее всего, была продумана НАТО. При этом он добавил, что эта атака не имела никакого смысла, так как привела Киев только к потери хороших бригад, которые у него оставались.
"Все кончено, и это нанесло серьезный урон Украине: навредило ее военному потенциалу и ее положению", — резюмировал отставной военный.
На этой неделе американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
Ранее ФСБ опубликовала кадры с признанием украинского военнопленного, который рассказал, что в переговорах участников нападения на Курскую область была слышна речь на английском, польском и французском языках.
В МИД России предупредили, что иностранные комбатанты при действиях в регионах страны являются законными целями и будут уничтожены. Российское внешнеполитическое ведомство также заявило, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАКиевУкраина
 
 
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