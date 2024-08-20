https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html

Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области

Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области

Американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Instagram* фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:12

2024-08-20T09:12

2024-08-20T10:06

россия

курская область

франция

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967237033_0:45:1087:656_1920x0_80_0_0_2a3f5619cd60aa88118ebcc116c6d7b4.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Instagram* фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется в виду Курская область. — Прим. ред.)", — гласит подпись к фото.При этом геолокационные данные также указывают на то, что публикацию разместили из Курской областиРанее жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html

https://ria.ru/20240814/drug-1966070158.html

россия

курская область

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины