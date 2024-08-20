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Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 20.08.2024 (обновлено: 10:06 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области
Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области
Американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Instagram* фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:12
2024-08-20T10:06
россия
курская область
франция
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Instagram* фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. &quot;Ребята в Курске (имеется в виду Курская область. — Прим. ред.)&quot;, — гласит подпись к фото.При этом геолокационные данные также указывают на то, что публикацию разместили из Курской областиРанее жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html
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россия, курская область, франция, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Франция, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Американская ЧВК выложила фото своих наемников из Курской области

Forward Observation Group опубликовала фото наемников из Курской области

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в Instagram* фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область.
На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина.
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«

"Ребята в Курске (имеется в виду Курская область. — Прим. ред.)", — гласит подпись к фото.

При этом геолокационные данные также указывают на то, что публикацию разместили из Курской области
Ранее жительница курского приграничья Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, что в их село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьФранцияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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