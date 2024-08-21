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В Совфеде призвали приговаривать наемников в ВСУ к пожизненному заключению
В Совфеде призвали приговаривать наемников в ВСУ к пожизненному заключению - РИА Новости, 21.08.2024
В Совфеде призвали приговаривать наемников в ВСУ к пожизненному заключению
Иностранным наемникам, воюющим против России в ходе спецоперации, при захвате в плен нужно давать пожизненный срок, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:03
2024-08-21T14:03
2024-08-21T14:03
специальная военная операция на украине
владимир джабаров
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Иностранным наемникам, воюющим против России в ходе спецоперации, при захвате в плен нужно давать пожизненный срок, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Участь наемников плачевная. Я бы им давал пожизненный срок. Наемничество - тяжкое преступление, если они попадут в плен", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По словам Джабарова, "решение за нашими военными, вести ли с ними бой с любыми результатами этого боя".
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владимир джабаров, совет федерации рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде призвали приговаривать наемников в ВСУ к пожизненному заключению
Джабаров: иностранным наемникам в ВСУ нужно давать пожизненное заключение