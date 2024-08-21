https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517501.html
Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая
Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая
Есть вся необходимая база для реализации договоренностей РФ и КНР, достигнутых на высшем уровне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:08
2024-08-21T12:08
2024-08-21T12:08
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Есть вся необходимая база для реализации договоренностей РФ и КНР, достигнутых на высшем уровне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "В мае в Пекине наши лидеры – Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором определили стратегические договоренности о дальнейшем продвижении нашего практического сотрудничества. И задача правительств, наша с вами, уважаемый господин Ли Цян – обеспечить реализацию всех решений, которые были приняты нашими лидерами на годы вперед. Необходимая база для этого есть", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240821/premer-1967481091.html
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин, Экономика
Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая
Мишустин: есть вся необходимая база для реализации договоренностей России и КНР