https://ria.ru/20240821/mishustin-1967517501.html

Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая

Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин рассказал о базе для реализации договоренностей России и Китая

Есть вся необходимая база для реализации договоренностей РФ и КНР, достигнутых на высшем уровне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:08

2024-08-21T12:08

2024-08-21T12:08

россия

китай

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михаил мишустин

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экономика

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Есть вся необходимая база для реализации договоренностей РФ и КНР, достигнутых на высшем уровне, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "В мае в Пекине наши лидеры – Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором определили стратегические договоренности о дальнейшем продвижении нашего практического сотрудничества. И задача правительств, наша с вами, уважаемый господин Ли Цян – обеспечить реализацию всех решений, которые были приняты нашими лидерами на годы вперед. Необходимая база для этого есть", - сказал Мишустин.

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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин, экономика