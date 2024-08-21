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Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной - РИА Новости, 21.08.2024
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10:39 21.08.2024 (обновлено: 10:53 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967488009.html
Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной
Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной
Глава правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пройдет конструктивно и позволит сверить часы по реализации... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:39
2024-08-21T10:53
китай
москва
россия
михаил мишустин
ли цян
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пройдет конструктивно и позволит сверить часы по реализации договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в рамках их визитов в Москву и Пекин.Переговоры Мишустина и Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, встреча пройдет в узком и широком составах, также состоится подписание документов."Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", - заявил Мишустин в начале встречи.Он также попросил премьера Госсовета передать приветствие и добрые пожелания председателю КНР. Глава кабмина упомянул, что Россия и Китай в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За прошедшее время двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, добавил Мишустин.Премьер отметил устойчивое развитие взаимодействия Москвы и Пекина в инвестиционной и энергетической сферах, взаимодействие в области транспорта, укрепление межрегиональных связей. Он добавил, что особое внимание страны уделяют сотрудничеству в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности."Мы искренне дорожим нашими прочными связями в области культуры, науки, образования, спорта, они опираются на многовековые традиции дружбы, взаимной симпатии российского и китайского народов", - подчеркнул глава правительства РФ
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китай, москва, россия, михаил мишустин, ли цян, си цзиньпин
Китай, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Ли Цян, Си Цзиньпин
Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной

Мишустин: встреча с Ли Цяном позволит сверить часы по реализации договоренностей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая. 21 августа 2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пройдет конструктивно и позволит сверить часы по реализации договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в рамках их визитов в Москву и Пекин.
Переговоры Мишустина и Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, встреча пройдет в узком и широком составах, также состоится подписание документов.
"Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", - заявил Мишустин в начале встречи.
Он также попросил премьера Госсовета передать приветствие и добрые пожелания председателю КНР. Глава кабмина упомянул, что Россия и Китай в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За прошедшее время двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, добавил Мишустин.
Премьер отметил устойчивое развитие взаимодействия Москвы и Пекина в инвестиционной и энергетической сферах, взаимодействие в области транспорта, укрепление межрегиональных связей. Он добавил, что особое внимание страны уделяют сотрудничеству в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности.
"Мы искренне дорожим нашими прочными связями в области культуры, науки, образования, спорта, они опираются на многовековые традиции дружбы, взаимной симпатии российского и китайского народов", - подчеркнул глава правительства РФ
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КитайМоскваРоссияМихаил МишустинЛи ЦянСи Цзиньпин
 
 
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