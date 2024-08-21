https://ria.ru/20240821/mishustin-1967488009.html

Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной

Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин уверен, что встреча с премьером Госсовета КНР будет конструктивной

Глава правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пройдет конструктивно и позволит сверить часы по реализации... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:39

2024-08-21T10:53

китай

москва

россия

михаил мишустин

ли цян

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном пройдет конструктивно и позволит сверить часы по реализации договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух стран в рамках их визитов в Москву и Пекин.Переговоры Мишустина и Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, встреча пройдет в узком и широком составах, также состоится подписание документов."Убежден, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам с вами сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей, которые были достигнуты президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине", - заявил Мишустин в начале встречи.Он также попросил премьера Госсовета передать приветствие и добрые пожелания председателю КНР. Глава кабмина упомянул, что Россия и Китай в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За прошедшее время двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, добавил Мишустин.Премьер отметил устойчивое развитие взаимодействия Москвы и Пекина в инвестиционной и энергетической сферах, взаимодействие в области транспорта, укрепление межрегиональных связей. Он добавил, что особое внимание страны уделяют сотрудничеству в сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности."Мы искренне дорожим нашими прочными связями в области культуры, науки, образования, спорта, они опираются на многовековые традиции дружбы, взаимной симпатии российского и китайского народов", - подчеркнул глава правительства РФ

https://ria.ru/20240821/knr-1967478796.html

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