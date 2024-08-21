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В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС в августе - РИА Новости, 21.08.2024
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16:04 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/mid-1967587481.html
В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС в августе
В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС в августе - РИА Новости, 21.08.2024
В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС в августе
Россия находится в плотном контакте с секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и руководителем организации Рафаэлем Гросси в связи с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:04
2024-08-21T16:04
россия
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
курская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия находится в плотном контакте с секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и руководителем организации Рафаэлем Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ. "Мы находимся в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ, лично с гендиректором этого агентства Рафаэлем Гросси в связи с осуществляемыми на постоянной основе киевским режимом провокациями в отношении российских ядерных объектов: и Запорожской атомной электростанции, и Курской атомной электростанции", - сказала Захарова. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в конце августа прорабатывается, предполагается, что он может посетить Курскую АЭС, добавила представитель ведомства."Гросси уже подтвердил свою готовность совершить визит на Курскую АЭС в конце августа текущего года. В настоящее время прорабатываются модальности упомянутого визита", - сказала она.Кроме того, Захарова сообщила, что Гросси планирует возглавить предстоящую ротацию в начале сентября экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС.Как отметила представитель МИД, российская сторона делает все, чтобы "дать возможность руководству агентства увидеть объективную картину положения дел на упомянутых атомных электростанциях и дать оценку преступным действиям киевского режима".
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россия, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, курская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Курская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о проработке визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС в августе

МИД: визит Гросси на Курскую АЭС в конце августа прорабатывается

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия находится в плотном контакте с секретариатом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и руководителем организации Рафаэлем Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ.
"Мы находимся в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ, лично с гендиректором этого агентства Рафаэлем Гросси в связи с осуществляемыми на постоянной основе киевским режимом провокациями в отношении российских ядерных объектов: и Запорожской атомной электростанции, и Курской атомной электростанции", - сказала Захарова.
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Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в конце августа прорабатывается, предполагается, что он может посетить Курскую АЭС, добавила представитель ведомства.
"Гросси уже подтвердил свою готовность совершить визит на Курскую АЭС в конце августа текущего года. В настоящее время прорабатываются модальности упомянутого визита", - сказала она.
Кроме того, Захарова сообщила, что Гросси планирует возглавить предстоящую ротацию в начале сентября экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Как отметила представитель МИД, российская сторона делает все, чтобы "дать возможность руководству агентства увидеть объективную картину положения дел на упомянутых атомных электростанциях и дать оценку преступным действиям киевского режима".
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РоссияРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭКурская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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