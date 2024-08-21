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Медведев: с Украиной не будет переговоров после атаки на Курскую область
Медведев: с Украиной не будет переговоров после атаки на Курскую область - РИА Новости, 21.08.2024
Медведев: с Украиной не будет переговоров после атаки на Курскую область
После акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:01
2024-08-21T09:01
2024-08-21T09:25
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!" - написал Медведев.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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украина, курская область, киев, россия, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Украина, Курская область, Киев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Медведев: с Украиной не будет переговоров после атаки на Курскую область
Медведев: никаких переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага