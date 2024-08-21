https://ria.ru/20240821/logistika-1967462827.html

Эксперт описал перспективы применения ИИ в логистике

Эксперт описал перспективы применения ИИ в логистике - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт описал перспективы применения ИИ в логистике

Внедрение искусственного интеллекта в логистических компаниях позволит снизить нагрузку на персонал, оптимизировать перевозки, это положительно отразится на... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:34

2024-08-21T07:34

2024-08-21T07:34

экономика

технологии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в логистических компаниях позволит снизить нагрузку на персонал, оптимизировать перевозки, это положительно отразится на стоимости услуг в отрасли, такое мнение выразил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. "Благодаря искусственному интеллекту логистические компании сокращают трудозатраты персонала, оптимизируют перевозки, снижают нагрузку на парк автомобилей, что в конечном счете положительно отражается на стоимости услуг транспортировки", – отметил Васканян. Он добавил, что многие процессы, которые выполняют сотрудники логистических компаний, влияют на потерю времени в транспортировке грузов. Например, диспетчер за сутки связывается с клиентом, уточняет время доставки товара и оформляет заказ. На следующий день из-за дорожной ситуации или высокой нагрузки водитель может не успеть приехать на адрес к назначенному времени. Он согласует с клиентом задержку доставки. Эту операцию приходится повторять несколько раз из-за того, что график сдвигается. "Согласовывать более точные сроки доставки может автомат, то есть голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. Его задачи - звонить заказчикам, как только машина выехала, правильно распознавать ответы и передавать эту информацию водителю. Кроме того, сроки доставки должны корректироваться в зависимости от текущей дорожной ситуации… Анализировать дорожную ситуацию, корректировать сроки доставки и присылать уведомления клиентам как раз может искусственный интеллект", – пояснил Васканян. Искусственный интеллект, кроме того, позволит анализировать частоту и делать прогнозы на доставку постоянным клиентам. Таким образом, перевозчики смогут планировать ряд поставок, а клиенты вовремя смогут получить необходимые товары. Васканян подчеркнул, что при планировании необходимо учитывать сезонность и другие факторы. При этом когда машина выезжает с грузом, диспетчер сверяет по программе, какие компании на маршруте потенциально могут запросить доставку товара. Появляется возможность дозагрузить машину и оптимизировать транспортировку. Логистическая компания сможет сэкономить ресурсы. "Логистика зависит от сезонности, есть периоды, когда перевозчики наиболее загружены. Программа может анализировать количество свободных водителей в Москве и регионах в определенные дни, месяцы и прогнозировать стоимость грузоперевозок", – отметил Васканян.

https://ria.ru/20240715/lanitfintekh-1955771509.html

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии