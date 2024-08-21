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В иркутской детской больнице провели три уникальные операции на сердце - РИА Новости, 21.08.2024
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17:48 21.08.2024 (обновлено: 18:04 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/irkutsk-1967625577.html
В иркутской детской больнице провели три уникальные операции на сердце
В иркутской детской больнице провели три уникальные операции на сердце - РИА Новости, 21.08.2024
В иркутской детской больнице провели три уникальные операции на сердце
Хирурги Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) впервые провели операции по замене клапана сердца на биопротез, сообщил губернатор Игорь Кобзев РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:48
2024-08-21T18:04
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ИРКУТСК, 21 авг — РИА Новости. Хирурги Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) впервые провели операции по замене клапана сердца на биопротез, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."Детские кардиохирурги &lt;...&gt; провели три уникальные операции на сердце. У маленьких пациентов заменили поврежденные клапаны на биологический протез — гомографт. Это инновационная отечественная разработка, благодаря которой порок сердца полностью устраняется", — написал он.Как отметил глава региона, раньше детских протезов не существовало, поэтому приходилось ждать, пока пациенты вырастут, чтобы их прооперировать. Теперь благодаря гомографтам операцию можно провести даже новорожденному. В России их используют только в нескольких медучреждениях.Так, одной из пациенток ИОДКБ пять лет. Ей диагностировали порок сердца, еще когда она была в утробе матери. Накануне врачи заменили девочке поврежденный клапан на биологический протез. Операция длилась десять часов, рассказал Кобзев.Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы за два года сделали доступными в регионе 15 новых видов кардиовмешательств для детей, добавил он.
https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html
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общество, россия, игорь кобзев, здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Россия, Игорь Кобзев, Здоровье - Общество
В иркутской детской больнице провели три уникальные операции на сердце

Хирурги ИОДКБ впервые провели операцию по замене клапана сердца на биопротез

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИнструмент хирурга
Инструмент хирурга - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Инструмент хирурга. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 авг — РИА Новости. Хирурги Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) впервые провели операции по замене клапана сердца на биопротез, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Детские кардиохирурги <...> провели три уникальные операции на сердце. У маленьких пациентов заменили поврежденные клапаны на биологический протез — гомографт. Это инновационная отечественная разработка, благодаря которой порок сердца полностью устраняется", — написал он.
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Как отметил глава региона, раньше детских протезов не существовало, поэтому приходилось ждать, пока пациенты вырастут, чтобы их прооперировать. Теперь благодаря гомографтам операцию можно провести даже новорожденному. В России их используют только в нескольких медучреждениях.
Так, одной из пациенток ИОДКБ пять лет. Ей диагностировали порок сердца, еще когда она была в утробе матери. Накануне врачи заменили девочке поврежденный клапан на биологический протез. Операция длилась десять часов, рассказал Кобзев.
Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы за два года сделали доступными в регионе 15 новых видов кардиовмешательств для детей, добавил он.
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