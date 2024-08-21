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Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 21.08.2024 (обновлено: 23:45 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/grossi-1967675269.html
Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС - РИА Новости, 21.08.2024
Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится, скорее всего, в начале следующей недели, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:36
2024-08-21T23:45
курская аэс
россия
вена
специальная военная операция на украине
курская область
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
алексей лихачев
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ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится, скорее всего, в начале следующей недели, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале.Ранее газета Financial Times сообщила, что Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе и что он "очень серьёзно" оценивает риск ее повреждения в результате нападения ВСУ на территорию Курской области.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская аэс, россия, вена, курская область, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, происшествия
Курская АЭС, Россия, Вена, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС

Постпред РФ в Вене: Гросси может посетить Курскую АЭС в начале следующей недели

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится, скорее всего, в начале следующей недели, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Ранее газета Financial Times сообщила, что Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе и что он "очень серьёзно" оценивает риск ее повреждения в результате нападения ВСУ на территорию Курской области.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Россия довела Киев до последней черты
17 августа, 00:34
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСРоссияВенаКурская областьРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Алексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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