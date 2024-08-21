Постпред России в Вене раскрыл подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Постпред РФ в Вене: Гросси может посетить Курскую АЭС в начале следующей недели
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится, скорее всего, в начале следующей недели, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе и что он "очень серьёзно" оценивает риск ее повреждения в результате нападения ВСУ на территорию Курской области.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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