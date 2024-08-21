Эксперт спрогнозировал рост потребления газа в Китае
Эксперт Шмаль: Китай может нарастить потребление газа в полтора раза
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
"В прошлом году они (Китай - ред.) потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного, из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать", - сказал Шмаль.
Это показывает, что потребность Китая в газе по-прежнему высока. Россия поставляет в туда газ по газопроводу "Сила Сибири", обсуждается проект "Силы Сибири 2". По мнению Шмаля, проект продвигается вяло, но он не считает, что китайцы потеряли к нему интерес.
Кроме того, глава Союза нефтегазопромышленников считает, что в России надо развивать газификацию и газохимию.
"Полная газификация России – одна из главнейших задач дня... По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен", - отметил он.
Российский газ за копейки пойдет в Иран
21 июля, 08:00