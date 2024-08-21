https://ria.ru/20240821/gaz-1967455371.html

Эксперт спрогнозировал рост потребления газа в Китае

Эксперт спрогнозировал рост потребления газа в Китае - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт спрогнозировал рост потребления газа в Китае

Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:21

2024-08-21T05:21

2024-08-21T05:21

экономика

китай

туркмения

россия

генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)

сила сибири — 2

сибур холдинг

в мире

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. "В прошлом году они (Китай - ред.) потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного, из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать", - сказал Шмаль. Это показывает, что потребность Китая в газе по-прежнему высока. Россия поставляет в туда газ по газопроводу "Сила Сибири", обсуждается проект "Силы Сибири 2". По мнению Шмаля, проект продвигается вяло, но он не считает, что китайцы потеряли к нему интерес. Кроме того, глава Союза нефтегазопромышленников считает, что в России надо развивать газификацию и газохимию. "Полная газификация России – одна из главнейших задач дня... По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен", - отметил он.

https://ria.ru/20240821/indiya-1967447685.html

https://ria.ru/20240721/gas-1960918014.html

китай

туркмения

россия

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экономика, китай, туркмения, россия, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), сила сибири — 2, сибур холдинг, в мире