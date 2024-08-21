https://ria.ru/20240821/forum-1967500161.html

Форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" объединит ведущих управленцев РФ

Форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" объединит ведущих управленцев РФ - РИА Новости, 21.08.2024

Форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" объединит ведущих управленцев РФ

Одно из крупнейших событий для ведущих управленцев страны из разных отраслей экономики – форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" – состоится 24 сентября в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:13

2024-08-21T11:13

2024-08-21T11:13

москва

форум

бизнес

продажи

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Одно из крупнейших событий для ведущих управленцев страны из разных отраслей экономики – форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" – состоится 24 сентября в Москве, сообщает пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров". Форум объединит топ-менеджеров ведущих российских компаний, бизнес-лидеров, представителей органов власти, экспертного сообщества, отраслевых ассоциаций и СМИ. Событие приурочено к публикации результатов ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а также к 25-летию Ассоциации менеджеров, выступающей организатором многолетнего проекта, отметили в организации. В рамках мероприятия пройдет пресс-конференция, на которой будут представлены результаты ежегодного исследования "Будущее управленческих профессий". В его фокусе – изменения стратегии развития российского бизнеса в новой реальности, угрозы и возможности, тренды и труднопрогнозируемые события – джокеры. Результаты исследования также представят, какие навыки и компетенции будут определять портрет эффективного менеджера в ближайшие пять лет. Ключевой повесткой пленарного заседания форума станет тема "Лидерство в эпоху перемен". Эксперты обсудят изменения, произошедшие в управленческих подходах в связи с новыми экономическими и геополитическими реалиями, как новые вызовы формируют будущие тенденции управления. "В сегодняшних условиях как никогда важно объединить усилия лидеров для выработки совместных подходов к преодолению глобальных вызовов и изменений, укреплению позиций российского бизнеса. <…>", – цитирует пресс-служба исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева. После пленарного заседания на главной сцене форума пройдут выступления в формате TED Talk от бизнес-лидеров, лауреатов рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" и победителей одноименной премии. Эксперты поделятся личными подходами к управленческой деятельности, расскажут о собственных победах и неудачах, дадут оценку событиям в российской экономике, которые только предстоит переосмыслить. Параллельно пройдут шесть тематических сессий: HR, PR, IT, ESG, продажи, маркетинг и других. Кроме того, особое внимание будет уделено роли женщин в предпринимательстве и управлении бизнесом. Участники сессии "Женщина-лидер" рассмотрят современные тенденции и новые подходы в "женском управлении", вопросы создания и развития диверсифицированных команд, а также существующие стереотипы и барьеры на пути реализации карьеры женщин-лидеров, говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, форум, бизнес, продажи