https://ria.ru/20240821/festival-1967539065.html

Художники и писатели ждут гостей яблочно-книжного фестиваля в Коломне

Художники и писатели ждут гостей яблочно-книжного фестиваля в Коломне - РИА Новости, 21.08.2024

Художники и писатели ждут гостей яблочно-книжного фестиваля в Коломне

Седьмой Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 сентября в Коломне, гостей мероприятия ждет "Открытая литературная студия", встреча с писателями,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:50

2024-08-21T13:50

2024-08-21T13:50

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Седьмой Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет 7 сентября в Коломне, гостей мероприятия ждет "Открытая литературная студия", встреча с писателями, художниками, а также театральная программа, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Фестивальная программа развернется на 15 городских площадках и будет включать в себя литературную, музыкальную, театральную и художественную части. Открытие состоится на главной сцене в сквере имени Зайцева объявлением о создании Фонда друзей Коломны. Цель фонда – объединять людей, ценящих и любящих Коломну и готовых заботиться о ней для сохранения, возрождения и развития города", - отметили в пресс-службе. На главной сцене фестиваля в сквере имени Зайцева пройдет "Открытая литературная студия", участниками и гостями которой станут журналист, писатель и прототип главного героя "Денискиных рассказов" Виктора Драгунского Денис Драгунский; художник, писатель, лауреат премии "Русский Букер" за роман "Убить Бобрыкина" Саша Никоненко; актер, писатель, автор романа "Дни Савелия" Григорий Служитель; литературовед, издатель, руководитель "Редакции Елены Шубиной" Елена Шубина. В сквере имени Гагарина на малой сцене состоятся встречи с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ирины Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной. "Арт-павильон в сквере имени Зайцева приглашает на встречу с художниками. Художник-постановщик Нина Бисярина познакомит с техникой многослойной аппликации, а художницы Наталья Чобанян, Лена Скрипкина и биолог Ольга Яценко помогут создать ботанический атлас Коломны, используя различные техники искусства: гербарий, фотографию, рисунок, коллаж", - добавили в Минкультуры. Театральная программа фестиваля включает в себя спектакли для детей и родителей, предлагающие поразмышлять на темы о взаимоотношении взрослого и ребенка, возвращении к своей семье и школьном буллинге. В афише этого года: "Приключения Человеткина" от театрального проекта "Играем книгу", сказка от Театра.DOC, а также трагикомедия о семечке от уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug.

https://ria.ru/20240225/kolomna-1915638974.html

https://ria.ru/20240718/festival-1960418631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коломна, московская область (подмосковье), санкт-петербург, денис драгунский, театр.doc