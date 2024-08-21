https://ria.ru/20240821/ekzamen-1967620622.html

Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ

Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ - РИА Новости, 21.08.2024

Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ

Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:40

общество

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по географии, истории, математике и обществознанию. По биологии и иностранным языкам структура и содержание КИМ также не изменились, изменения коснутся только оценивания отдельных заданий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240412/obschestvoznanie-1939663851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование