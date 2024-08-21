https://ria.ru/20240821/ekzamen-1967620622.html
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ - РИА Новости, 21.08.2024
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ
Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:38
2024-08-21T17:38
2024-08-21T17:40
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_ddfe061c0d2f50bf75c52735d7a57859.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по географии, истории, математике и обществознанию. По биологии и иностранным языкам структура и содержание КИМ также не изменились, изменения коснутся только оценивания отдельных заданий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240412/obschestvoznanie-1939663851.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_4b0594f5161e16c0b31437f5cbdfb652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ
ФИПИ: изменения в ОГЭ не затронут географию, историю, математику, обществознание