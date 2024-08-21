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Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ - РИА Новости, 21.08.2024
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17:38 21.08.2024 (обновлено: 17:40 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ekzamen-1967620622.html
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ - РИА Новости, 21.08.2024
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ
Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:38
2024-08-21T17:40
общество
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2025 году. "В 2025 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по географии, истории, математике и обществознанию. По биологии и иностранным языкам структура и содержание КИМ также не изменились, изменения коснутся только оценивания отдельных заданий", - говорится в сообщении.
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общество, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ОГЭ

ФИПИ: изменения в ОГЭ не затронут географию, историю, математику, обществознание

© Pixabay / tookapicДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Pixabay / tookapic
Девушка пишет ручкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Изменения в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 2025 года не затронут географию, историю, математику и обществознание, сообщил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).
Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2025 году.
"В 2025 году изменения не затронут КИМ ОГЭ по географии, истории, математике и обществознанию. По биологии и иностранным языкам структура и содержание КИМ также не изменились, изменения коснутся только оценивания отдельных заданий", - говорится в сообщении.
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ОбществоФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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