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В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП - РИА Новости, 21.08.2024
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06:36 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/dtp-1967459678.html
В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП
В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП - РИА Новости, 21.08.2024
В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП
Женщина погибла, еще пять человек пострадали, в том числе три ребенка, в лобовом ДТП в Хабаровском крае, сообщает полиция Вяземского района. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:36
2024-08-21T06:36
происшествия
хабаровский край
вяземский район
владивосток
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Женщина погибла, еще пять человек пострадали, в том числе три ребенка, в лобовом ДТП в Хабаровском крае, сообщает полиция Вяземского района. Полиция района сообщает, что авария случилась в среду около 4.00 (21.00 мск вторника) на 98-м километре автодороги А-370 "Уссури" Вяземского района. "Водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с встречным Toyota Prius Alpha. Женщина 1970 года рождения - водитель Toyota Corolla - скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пассажир этого же авто мужчина 1947 года рождения и пассажиры Toyota Prius Alpha: женщина 1986 года рождения и ее трое несовершеннолетних детей (17, 13, три года) доставлены в медучреждение", - сообщает полиция. Прокуратура Хабаровского края информирует, что надзорное ведомство проводит проверку, после которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240820/dtp-1967396821.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, вяземский район, владивосток
Происшествия, Хабаровский край, Вяземский район, Владивосток
В Хабаровском крае женщина погибла в ДТП

В Хабаровском крае в ДТП погибла женщина, пять человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Женщина погибла, еще пять человек пострадали, в том числе три ребенка, в лобовом ДТП в Хабаровском крае, сообщает полиция Вяземского района.
Полиция района сообщает, что авария случилась в среду около 4.00 (21.00 мск вторника) на 98-м километре автодороги А-370 "Уссури" Вяземского района.
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"Водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с встречным Toyota Prius Alpha. Женщина 1970 года рождения - водитель Toyota Corolla - скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пассажир этого же авто мужчина 1947 года рождения и пассажиры Toyota Prius Alpha: женщина 1986 года рождения и ее трое несовершеннолетних детей (17, 13, три года) доставлены в медучреждение", - сообщает полиция.
Прокуратура Хабаровского края информирует, что надзорное ведомство проводит проверку, после которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
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ПроисшествияХабаровский крайВяземский районВладивосток
 
 
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