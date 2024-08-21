https://ria.ru/20240821/donbass-1967465472.html

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024

Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР

Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:10

2024-08-21T08:10

2024-08-21T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

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северск

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", - заявил РИА Новости Марочко. Село Ивано-Дарьевка и станция Выемка расположены юго-западнее города Северск в Бахмутском районе ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих. Марочко отметил, что украинская артиллерия пытается "прикрыть" отход частей ВСУ, для чего в Звановку (село в ДНР - ред.) прибыли дополнительные артиллерийские подразделения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, северск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины