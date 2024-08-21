Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/donbass-1967465472.html
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР - РИА Новости, 21.08.2024
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T08:10
2024-08-21T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
северск
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa7d202651852324f87017e392dd6fa6.jpg
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", - заявил РИА Новости Марочко. Село Ивано-Дарьевка и станция Выемка расположены юго-западнее города Северск в Бахмутском районе ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих. Марочко отметил, что украинская артиллерия пытается "прикрыть" отход частей ВСУ, для чего в Звановку (село в ДНР - ред.) прибыли дополнительные артиллерийские подразделения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b033449b6a7722f2cea8a054def2aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, северск, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Северск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР

Марочко: ВСУ под угрозой окружения войск под Северском отводят подразделения

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", - заявил РИА Новости Марочко.
© ИнфографикаЮжная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию "Выемка" в ДНР
Южная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию Выемка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию "Выемка" в ДНР
Село Ивано-Дарьевка и станция Выемка расположены юго-западнее города Северск в Бахмутском районе ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих.
Марочко отметил, что украинская артиллерия пытается "прикрыть" отход частей ВСУ, для чего в Звановку (село в ДНР - ред.) прибыли дополнительные артиллерийские подразделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСеверскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала