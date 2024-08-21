Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
Марочко: ВСУ под угрозой окружения войск под Северском отводят подразделения
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северск в ДНР отводят подразделения в северо-западном направлении после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После успешного продвижения наших войск в районе Ивано-Дарьевки и железнодорожной станции Выемка украинское командование в спешном порядке начало оттягивать свои войска в северо-западном направлении", - заявил РИА Новости Марочко.
© ИнфографикаЮжная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию "Выемка" в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск 18 августа освободила ж/д станцию "Выемка" в ДНР
Село Ивано-Дарьевка и станция Выемка расположены юго-западнее города Северск в Бахмутском районе ДНР. В понедельник Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих.
Марочко отметил, что украинская артиллерия пытается "прикрыть" отход частей ВСУ, для чего в Звановку (село в ДНР - ред.) прибыли дополнительные артиллерийские подразделения.
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