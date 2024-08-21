https://ria.ru/20240821/dkts-1967620449.html

Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля

Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля - РИА Новости, 21.08.2024

Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы Детского клинического центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля, глава государства посетил... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:38

2024-08-21T17:43

владимир путин

леонид рошаль

михаил мурашко

красногорск

московская область (подмосковье)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967621639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e0a8b569af4b27f62572b050c266696.jpg

КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы Детского клинического центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля, глава государства посетил новое медучреждение в подмосковном Красногорске в преддверии его открытия. Президента встретили известный хирург Леонид Рошаль, чьим именем назван центр, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главврач новой клиники Татьяна Шаповаленко. Путин пообщался с Рошалем, а также осмотрел макет здания, ему рассказали о том, как будет функционировать клиника. Уже завтра, 22 августа, здесь начнет работать консультационно-диагностическое отделение, позднее первых пациентов примет стационар и будут работать другие отделения. Губернатор Подмосковья также показал Путину макет другого крупного подмосковного медучреждения - Балашихинской областной больницы на более 1,1 тысячи коек, строительство которой планируется завершить в 2027 году. Президент пообщался с врачами, которые будут работать в клинике, и направился на осмотр палат и операционных.Как рассказывал ранее губернатор Подмосковья, строительство центра было начато в 2021 году. Он отмечал, что после завершения всех работ в этом медицинском центре в год смогут обследоваться и лечиться около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов.

https://ria.ru/20240808/putin-1965058017.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html

красногорск

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля 2024-08-21T17:38 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, леонид рошаль, михаил мурашко, красногорск, московская область (подмосковье), общество, россия