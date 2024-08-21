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Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля - РИА Новости, 21.08.2024
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17:38 21.08.2024 (обновлено: 17:43 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/dkts-1967620449.html
Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля
Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля - РИА Новости, 21.08.2024
Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы Детского клинического центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля, глава государства посетил... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:38
2024-08-21T17:43
владимир путин
леонид рошаль
михаил мурашко
красногорск
московская область (подмосковье)
общество
россия
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КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы Детского клинического центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля, глава государства посетил новое медучреждение в подмосковном Красногорске в преддверии его открытия. Президента встретили известный хирург Леонид Рошаль, чьим именем назван центр, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главврач новой клиники Татьяна Шаповаленко. Путин пообщался с Рошалем, а также осмотрел макет здания, ему рассказали о том, как будет функционировать клиника. Уже завтра, 22 августа, здесь начнет работать консультационно-диагностическое отделение, позднее первых пациентов примет стационар и будут работать другие отделения. Губернатор Подмосковья также показал Путину макет другого крупного подмосковного медучреждения - Балашихинской областной больницы на более 1,1 тысячи коек, строительство которой планируется завершить в 2027 году. Президент пообщался с врачами, которые будут работать в клинике, и направился на осмотр палат и операционных.Как рассказывал ранее губернатор Подмосковья, строительство центра было начато в 2021 году. Он отмечал, что после завершения всех работ в этом медицинском центре в год смогут обследоваться и лечиться около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов.
https://ria.ru/20240808/putin-1965058017.html
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красногорск
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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
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владимир путин, леонид рошаль, михаил мурашко, красногорск, московская область (подмосковье), общество, россия
Владимир Путин, Леонид Рошаль, Михаил Мурашко, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Общество, Россия
Путин ознакомился с итогами строительства ДКЦ имени Л.М. Рошаля

Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы ДКЦ им. Л.М. Рошаля

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КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с итогами строительства и планами работы Детского клинического центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля, глава государства посетил новое медучреждение в подмосковном Красногорске в преддверии его открытия.
Президента встретили известный хирург Леонид Рошаль, чьим именем назван центр, глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главврач новой клиники Татьяна Шаповаленко.
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Путин пообщался с Рошалем, а также осмотрел макет здания, ему рассказали о том, как будет функционировать клиника. Уже завтра, 22 августа, здесь начнет работать консультационно-диагностическое отделение, позднее первых пациентов примет стационар и будут работать другие отделения.
Губернатор Подмосковья также показал Путину макет другого крупного подмосковного медучреждения - Балашихинской областной больницы на более 1,1 тысячи коек, строительство которой планируется завершить в 2027 году.
Президент пообщался с врачами, которые будут работать в клинике, и направился на осмотр палат и операционных.
Как рассказывал ранее губернатор Подмосковья, строительство центра было начато в 2021 году. Он отмечал, что после завершения всех работ в этом медицинском центре в год смогут обследоваться и лечиться около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов.
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Владимир ПутинЛеонид РошальМихаил МурашкоКрасногорскМосковская область (Подмосковье)ОбществоРоссия
 
 
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