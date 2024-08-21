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СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших - РИА Новости, 21.08.2024
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21:20 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html
СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших
СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших - РИА Новости, 21.08.2024
СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших
СК возбудил дело в Ленобласти, где в одном из поселков не были захоронены тела 49 умерших, не имеющих родственников, сообщает в среду пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:20
2024-08-21T21:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. СК возбудил дело в Ленобласти, где в одном из поселков не были захоронены тела 49 умерших, не имеющих родственников, сообщает в среду пресс-служба СУ СК по региону. "В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к погребению умерших граждан", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в период с 19 мая по 10 июля чиновники из Токсово не организовали погребение умерших, не имеющих родственников. "В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - говорится в сообщении. Добавляется, что уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20240126/mogila-1923598336.html
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ленинградская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших

СК РФ возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. СК возбудил дело в Ленобласти, где в одном из поселков не были захоронены тела 49 умерших, не имеющих родственников, сообщает в среду пресс-служба СУ СК по региону.
"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к погребению умерших граждан", - сообщает пресс-служба.
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Следствием установлено, что в период с 19 мая по 10 июля чиновники из Токсово не организовали погребение умерших, не имеющих родственников.
"В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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Ленинградская областьПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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