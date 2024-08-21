https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html

СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших

СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших - РИА Новости, 21.08.2024

СК возбудил дело в Ленинградской области, где не похоронили тела 49 умерших

СК возбудил дело в Ленобласти, где в одном из поселков не были захоронены тела 49 умерших, не имеющих родственников, сообщает в среду пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:20

2024-08-21T21:20

2024-08-21T21:20

ленинградская область

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. СК возбудил дело в Ленобласти, где в одном из поселков не были захоронены тела 49 умерших, не имеющих родственников, сообщает в среду пресс-служба СУ СК по региону. "В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту непринятия должностными лицами мер к погребению умерших граждан", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в период с 19 мая по 10 июля чиновники из Токсово не организовали погребение умерших, не имеющих родственников. "В результате указанных преступных халатных действий со стороны должностных лиц администрации не произведено захоронение не менее 49 тел умерших граждан, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - говорится в сообщении. Добавляется, что уголовное дело возбуждено ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20240126/mogila-1923598336.html

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ленинградская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)