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В Петербурге отменили дело против полиции из-за разборок таксистов - РИА Новости, 21.08.2024
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15:47 21.08.2024 (обновлено: 16:05 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/delo-1967583126.html
В Петербурге отменили дело против полиции из-за разборок таксистов
В Петербурге отменили дело против полиции из-за разборок таксистов - РИА Новости, 21.08.2024
В Петербурге отменили дело против полиции из-за разборок таксистов
Прокуратура Петербурга отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими, выезжавших на место "разборок"... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:47
2024-08-21T16:05
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Петербурга отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими, выезжавших на место "разборок" таксистов на Комендантском проспекте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города. "Прокуратура поставила отменить возбуждение уголовного дела по признакам преступления по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник. По его словам, прокуратура не нашла достаточных данных, указывающих на признаки этого преступления. "Постановление о возбуждении уголовного дела неконкретно и содержит только общие сведения, так решили в прокуратуре", - уточнил он. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. Также следователи выяснят, легально ли оказывают услуги частные перевозчики и законно ли они находятся в РФ. На Комендантском проспекте 19 августа произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси. Во вторник Приморский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте 12 задержанным на месте "разборок" активистам и таксистам.
https://ria.ru/20240713/delo-1959493373.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге отменили дело против полиции из-за разборок таксистов

Дело о превышении полномочий из-за разборок таксистов в Петербурге отменили

© Кадр видео из соцсетейКадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге
Кадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Петербурга отменила постановление СК о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими, выезжавших на место "разборок" таксистов на Комендантском проспекте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
"Прокуратура поставила отменить возбуждение уголовного дела по признакам преступления по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник.
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По его словам, прокуратура не нашла достаточных данных, указывающих на признаки этого преступления. "Постановление о возбуждении уголовного дела неконкретно и содержит только общие сведения, так решили в прокуратуре", - уточнил он.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. Также следователи выяснят, легально ли оказывают услуги частные перевозчики и законно ли они находятся в РФ.
На Комендантском проспекте 19 августа произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси.
Во вторник Приморский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте 12 задержанным на месте "разборок" активистам и таксистам.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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