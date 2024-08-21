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Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях - РИА Новости, 21.08.2024
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16:29 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967594603.html
Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях
Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях - РИА Новости, 21.08.2024
Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях
Замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако эти деньги находятся на счету... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:29
2024-08-21T16:29
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако эти деньги находятся на счету фирмы-подрядчика, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук. "Эти 49 миллионов рублей лежат на счету АО "Петербургская сбытовая компания" (АО ПСК). Более того, по условиям контракта с тобой рассчитаются, только если будет установлена экономия энергии, а иначе ты денег не получишь. Как следствие доказывает связь между Булгаковым и этой компанией? Никаких, в материалах дела этих данных нет", - рассказал собеседник агентства. Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Сегодня суд отклонил жалобы на его арест. Как ранее сообщала газета "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщалось на страницах издания.
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происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях

Замминистра обороны Булгакову вменяют мошенничество на 49 миллионов рублей

© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкБывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако эти деньги находятся на счету фирмы-подрядчика, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
«
"Эти 49 миллионов рублей лежат на счету АО "Петербургская сбытовая компания" (АО ПСК). Более того, по условиям контракта с тобой рассчитаются, только если будет установлена экономия энергии, а иначе ты денег не получишь. Как следствие доказывает связь между Булгаковым и этой компанией? Никаких, в материалах дела этих данных нет", - рассказал собеседник агентства.
Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Сегодня суд отклонил жалобы на его арест.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщалось на страницах издания.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургДмитрий БулгаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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