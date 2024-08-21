Адвокат рассказал о предъявленных генералу Булгакову обвинениях
Замминистра обороны Булгакову вменяют мошенничество на 49 миллионов рублей
© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкБывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Бывший замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако эти деньги находятся на счету фирмы-подрядчика, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
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"Эти 49 миллионов рублей лежат на счету АО "Петербургская сбытовая компания" (АО ПСК). Более того, по условиям контракта с тобой рассчитаются, только если будет установлена экономия энергии, а иначе ты денег не получишь. Как следствие доказывает связь между Булгаковым и этой компанией? Никаких, в материалах дела этих данных нет", - рассказал собеседник агентства.
Генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Сегодня суд отклонил жалобы на его арест.
Как ранее сообщала газета "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщалось на страницах издания.
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29 июля, 15:54