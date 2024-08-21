https://ria.ru/20240821/bulgakov-1967555618.html

Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 21.08.2024

Бывшему замминистра обороны предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему замминистра обороны РФ Дмитрию Булгакову, вину он не признает, передает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:25

2024-08-21T14:25

2024-08-21T14:25

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему замминистра обороны РФ Дмитрию Булгакову, вину он не признает, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на арест генерала армии. "Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном размере", - следует из оглашенных в суде материалов. Как следует из озвученной в суде апелляционной жалобы на арест, вину Булгаков не признает, к предъявленному обвинению отношения не имеет, а в материалах дела нет никаких доказательств его причастности к преступлению. "Он не коррупционер и не расхититель", - заявлял адвокат. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров "Грязинского пищевого комбината" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как следует из материалов дела, между министерством обороны и "Военторгом" был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. "Военторг" в свою очередь заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позднее следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Под стражей оказался и руководитель "Военторга" Владимир Павлов, на него завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Также суд арестовал его предполагаемого соучастника Тимура Исакова. В то же время, по данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание.

https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

https://ria.ru/20240808/sukhpayki-1964863106.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий булгаков, владимир павлов, военторг, московский городской суд