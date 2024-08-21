Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 21.08.2024 (обновлено: 12:37 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - РИА Новости, 21.08.2024
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:25
2024-08-21T12:37
общество
жилье
калининград
владивосток
урал
ярослав нилов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962983714_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_95582dbb8d99500c28032bdaa59be805.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ). Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит "Парламентская газета". Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат. "Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", - сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти. "К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере", - уточнила депутат. Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта - это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.
https://ria.ru/20240819/ukaz-1967101775.html
https://ria.ru/20240820/gosduma-1967387056.html
калининград
владивосток
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962983714_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_3e06f62e6e7727737d10791215a469e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, калининград, владивосток, урал, ярослав нилов, госдума рф, кпрф, год семьи, социальный навигатор
Общество, Жилье, Калининград, Владивосток, Урал, Ярослав Нилов, Госдума РФ, КПРФ, Год семьи, Социальный навигатор
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за 20 и более лет брака

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит "Парламентская газета". Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
19 августа, 15:34
"Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", - сообщила Останина.
Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти.
"К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере", - уточнила депутат.
Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта - это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей
Вчера, 17:50
 
ОбществоЖильеКалининградВладивостокУралЯрослав НиловГосдума РФКПРФГод семьиСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала