https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - РИА Новости, 21.08.2024

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:25

2024-08-21T11:25

2024-08-21T12:37

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ). Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит "Парламентская газета". Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат. "Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", - сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти. "К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере", - уточнила депутат. Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта - это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.

https://ria.ru/20240819/ukaz-1967101775.html

https://ria.ru/20240820/gosduma-1967387056.html

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