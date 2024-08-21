https://ria.ru/20240821/brak-1967505332.html
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - РИА Новости, 21.08.2024
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:25
2024-08-21T11:25
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ). Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит "Парламентская газета". Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат. "Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", - сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти. "К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере", - уточнила депутат. Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта - это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.
https://ria.ru/20240819/ukaz-1967101775.html
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общество, жилье, калининград, владивосток, урал, ярослав нилов, госдума рф, кпрф, год семьи, социальный навигатор
Общество, Жилье, Калининград, Владивосток, Урал, Ярослав Нилов, Госдума РФ, КПРФ, Год семьи, Социальный навигатор
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за 20 и более лет брака
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит доработанный законопроект о поддержке прочных семей выплатами супругам за 20 и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность. Его слова приводит "Парламентская газета". Законопроектом предлагается дать право на получение выплаты россиянам, которые проживают в стране на постоянной основе при условии, если их брак не прекращался. Также сообщается, что кабмин не поддержал проект, в частности, указав, на отсутствие проработки предполагаемого механизма выплат.
"Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут", - сообщила Останина.
Она также отметила, что положительно относится к идее данного проекта, потому что нет ничего более традиционного и ценного, чем долгосрочный брак. А в год семьи, по ее словам, законопроект своевременный и требует особого внимания со стороны государственной власти.
"К позиции правительства, естественно, отношусь отрицательно. В отдельных регионах эти законы уже приняты и работают, но не во всем государстве. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере", - уточнила депутат.
Останина также отметила, что указание доходной части для реализации инициатив проекта - это задача правительства. А задача депутатов, по ее мнению, защищать своих избирателей и отражать интересы населения, а сейчас нет ничего более важного, чем сохранение института семьи.