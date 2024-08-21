Гросси намерен посетить Курскую АЭС
FT: Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе, "очень серьёзно" оценивает риск её повреждения в результате нападения ВСУ на территорию Курской области, сообщает газета Financial Times.
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Как сообщил Гросси газете, в рамках визита он также намерен оценить состояние подъездных путей к Курской АЭС на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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