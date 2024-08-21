https://ria.ru/20240821/bezopasnost-1967674454.html

Гросси намерен посетить Курскую АЭС

Гросси намерен посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 21.08.2024

Гросси намерен посетить Курскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе, "очень серьёзно" оценивает риск её повреждения в результате нападения ВСУ на РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:25

2024-08-21T23:25

2024-08-21T23:29

вооруженные силы украины

курская аэс

специальная военная операция на украине

в мире

россия

рафаэль гросси

курская область

курск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529665_0:291:2824:1880_1920x0_80_0_0_db22f3ac3444af77e0173ebd0754abe1.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС на следующей неделе, "очень серьёзно" оценивает риск её повреждения в результате нападения ВСУ на территорию Курской области, сообщает газета Financial Times."(Гросси - ред.) посетит атомную электростанцию ​​в Курске на юго-западе России, заявив, что он "очень серьезно" относится к риску того, что объект может быть поврежден во время вторжения Украины в регион", - говорится в сообщении.Как сообщил Гросси газете, в рамках визита он также намерен оценить состояние подъездных путей к Курской АЭС на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм.В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС. Визит Гросси в конце августа прорабатывается, добавляла она.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская аэс, в мире, россия, рафаэль гросси, курская область, курск, алексей лихачев, магатэ