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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:28
2024-08-21T07:28
2024-08-21T07:28
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена во вторник в 23.32 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Мэрия: в Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников