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В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 21.08.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:28

2024-08-21T07:28

2024-08-21T07:28

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена во вторник в 23.32 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгород, безопасность, россия