Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан
Мелоян назвал подачу заявки в БРИКС после визита Путина сдвигом в политике Баку
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда не уходит из региона, Баку не против такого присутствия РФ, но позиция Армении - противоположная, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Президент РФ 18 августа посетил Баку с двухдневным государственным визитом. В понедельник, 19 августа, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
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"Россия на протяжении десятилетий была традиционным посредником на Южном Кавказе, сохранение этого статуса за собой было в том числе одной из основных целей визита Путина в Баку - напомнить региональным и внешним игрокам о себе, что Россия здесь и никуда не уходит. Она остается все такой же кавказской державой, готовой поддерживать мир и быть посредником в переговорах. У Баку в целом нет возражений по этому поводу, однако позиция армянского руководства диаметрально противоположная", - сказал Мелоян.
Он также добавил, что подача заявки Азербайджаном на вступление в БРИКС сразу после завершения визита Путина - это серьезный сдвиг во внешней политике Баку, которому свойственно придерживаться политики неприсоединения к каким-либо геополитическим блокам. При этом членство в БРИКС не влечет за собой никаких военных или политических обязательств, поэтому, по мнению, азербайджанские власти приняли такое решение.
"Где-то в стороне остается Армения, которую в последнее время в Москве обходят стороной, да и в самом Ереване, признаемся, не особо по этому поводу переживают - достаточно вспомнить присоединение Армении к Римскому статуту МУС... Пути двух стран все более расходятся - в частности, на фоне сближения России с Азербайджаном, а Армении - с Западом. В Ереване считают, что нынешняя Россия Армении не помощник... К чему по итогу приведет такое мышление, другой вопрос", - отметил собеседник агентства, указав на то, что РФ старается не совершать шаги, которые бы усугубили отношения с Арменией.
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