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Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан - РИА Новости, 21.08.2024
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09:58 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/azerbaydzhan-1967474697.html
Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан
Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан - РИА Новости, 21.08.2024
Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан
Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:58
2024-08-21T09:58
в мире
россия
армения
баку
владимир путин
ильхам алиев
брикс
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда не уходит из региона, Баку не против такого присутствия РФ, но позиция Армении - противоположная, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. Президент РФ 18 августа посетил Баку с двухдневным государственным визитом. В понедельник, 19 августа, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. "Россия на протяжении десятилетий была традиционным посредником на Южном Кавказе, сохранение этого статуса за собой было в том числе одной из основных целей визита Путина в Баку - напомнить региональным и внешним игрокам о себе, что Россия здесь и никуда не уходит. Она остается все такой же кавказской державой, готовой поддерживать мир и быть посредником в переговорах. У Баку в целом нет возражений по этому поводу, однако позиция армянского руководства диаметрально противоположная", - сказал Мелоян. Он также добавил, что подача заявки Азербайджаном на вступление в БРИКС сразу после завершения визита Путина - это серьезный сдвиг во внешней политике Баку, которому свойственно придерживаться политики неприсоединения к каким-либо геополитическим блокам. При этом членство в БРИКС не влечет за собой никаких военных или политических обязательств, поэтому, по мнению, азербайджанские власти приняли такое решение. По словам Мелояна, определенный прогресс по итогам визита может быть достигнут и в отношениях с Грузией - например, Москва уже заявила о своей готовности помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира. "Где-то в стороне остается Армения, которую в последнее время в Москве обходят стороной, да и в самом Ереване, признаемся, не особо по этому поводу переживают - достаточно вспомнить присоединение Армении к Римскому статуту МУС... Пути двух стран все более расходятся - в частности, на фоне сближения России с Азербайджаном, а Армении - с Западом. В Ереване считают, что нынешняя Россия Армении не помощник... К чему по итогу приведет такое мышление, другой вопрос", - отметил собеседник агентства, указав на то, что РФ старается не совершать шаги, которые бы усугубили отношения с Арменией.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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в мире, россия, армения, баку, владимир путин, ильхам алиев, брикс, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Россия, Армения, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, БРИКС, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан

Мелоян назвал подачу заявки в БРИКС после визита Путина сдвигом в политике Баку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда не уходит из региона, Баку не против такого присутствия РФ, но позиция Армении - противоположная, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Президент РФ 18 августа посетил Баку с двухдневным государственным визитом. В понедельник, 19 августа, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
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18 августа, 00:22
"Россия на протяжении десятилетий была традиционным посредником на Южном Кавказе, сохранение этого статуса за собой было в том числе одной из основных целей визита Путина в Баку - напомнить региональным и внешним игрокам о себе, что Россия здесь и никуда не уходит. Она остается все такой же кавказской державой, готовой поддерживать мир и быть посредником в переговорах. У Баку в целом нет возражений по этому поводу, однако позиция армянского руководства диаметрально противоположная", - сказал Мелоян.
Он также добавил, что подача заявки Азербайджаном на вступление в БРИКС сразу после завершения визита Путина - это серьезный сдвиг во внешней политике Баку, которому свойственно придерживаться политики неприсоединения к каким-либо геополитическим блокам. При этом членство в БРИКС не влечет за собой никаких военных или политических обязательств, поэтому, по мнению, азербайджанские власти приняли такое решение.
По словам Мелояна, определенный прогресс по итогам визита может быть достигнут и в отношениях с Грузией - например, Москва уже заявила о своей готовности помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира.
"Где-то в стороне остается Армения, которую в последнее время в Москве обходят стороной, да и в самом Ереване, признаемся, не особо по этому поводу переживают - достаточно вспомнить присоединение Армении к Римскому статуту МУС... Пути двух стран все более расходятся - в частности, на фоне сближения России с Азербайджаном, а Армении - с Западом. В Ереване считают, что нынешняя Россия Армении не помощник... К чему по итогу приведет такое мышление, другой вопрос", - отметил собеседник агентства, указав на то, что РФ старается не совершать шаги, которые бы усугубили отношения с Арменией.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Свяжусь с ним". Что Путин пообещал Алиеву
19 августа, 16:36
 
В миреРоссияАрменияБакуВладимир ПутинИльхам АлиевБРИКСВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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