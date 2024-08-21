https://ria.ru/20240821/azerbaydzhan-1967474697.html

Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан

Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан - РИА Новости, 21.08.2024

Аналитик прокомментировал итоги визита Путина в Азербайджан

Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:58

2024-08-21T09:58

2024-08-21T09:58

в мире

россия

армения

баку

владимир путин

ильхам алиев

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Одной из целей визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было продемонстрировать, что РФ все также остается посредником на Южном Кавказе, никуда не уходит из региона, Баку не против такого присутствия РФ, но позиция Армении - противоположная, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. Президент РФ 18 августа посетил Баку с двухдневным государственным визитом. В понедельник, 19 августа, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. "Россия на протяжении десятилетий была традиционным посредником на Южном Кавказе, сохранение этого статуса за собой было в том числе одной из основных целей визита Путина в Баку - напомнить региональным и внешним игрокам о себе, что Россия здесь и никуда не уходит. Она остается все такой же кавказской державой, готовой поддерживать мир и быть посредником в переговорах. У Баку в целом нет возражений по этому поводу, однако позиция армянского руководства диаметрально противоположная", - сказал Мелоян. Он также добавил, что подача заявки Азербайджаном на вступление в БРИКС сразу после завершения визита Путина - это серьезный сдвиг во внешней политике Баку, которому свойственно придерживаться политики неприсоединения к каким-либо геополитическим блокам. При этом членство в БРИКС не влечет за собой никаких военных или политических обязательств, поэтому, по мнению, азербайджанские власти приняли такое решение. По словам Мелояна, определенный прогресс по итогам визита может быть достигнут и в отношениях с Грузией - например, Москва уже заявила о своей готовности помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира. "Где-то в стороне остается Армения, которую в последнее время в Москве обходят стороной, да и в самом Ереване, признаемся, не особо по этому поводу переживают - достаточно вспомнить присоединение Армении к Римскому статуту МУС... Пути двух стран все более расходятся - в частности, на фоне сближения России с Азербайджаном, а Армении - с Западом. В Ереване считают, что нынешняя Россия Армении не помощник... К чему по итогу приведет такое мышление, другой вопрос", - отметил собеседник агентства, указав на то, что РФ старается не совершать шаги, которые бы усугубили отношения с Арменией.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

россия

армения

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, баку, владимир путин, ильхам алиев, брикс, высшая школа экономики (вшэ)