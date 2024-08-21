https://ria.ru/20240821/avto-1967404178.html

"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России

"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России - РИА Новости, 21.08.2024

"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России

На рынке автозапчастей стало больше подделок. На это жалуются почти 40% автосервисов, в прошлом году таких было меньше четверти. Даже крупные площадки продают... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:00

2024-08-21T08:03

авто

техника

автозапчасти

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. На рынке автозапчастей стало больше подделок. На это жалуются почти 40% автосервисов, в прошлом году таких было меньше четверти. Даже крупные площадки продают откровенный контрафакт по ценам оригинала, который, в свою очередь, найти все тяжелее. О том, что делать водителям, — в материале РИА Новости.Печальная статистикаОбслуживать машины все труднее. Специалисты международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze сообщают: 37% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями.В июньском исследовании, которое предоставили РИА Новости, участвовало более 1000 игроков рынка постпродажного обслуживания из 27 городов России. На масла и горюче-смазочные материалы (ГСМ) пожаловались 54% (год назад — 31), фильтры — 35% (было 15), свечи зажигания — 33% (23), детали подвески и рулевого управления — 19% (14).Логика простая: чаще подделывают то, что легче всего изготовить кустарным способом. А это в первую очередь ГСМ, к тому же масло надо менять довольно часто — каждые восемь-десять тысяч километров пробега при среднем показателе в 12-15 в год.Технический директор Fit Service Никита Родионов объясняет: большинство водителей не пренебрегают процедурой, отсюда стабильно высокий спрос и, следовательно, интерес подпольных производителей."Регулярно и обязательно 45,3 миллиона автомобилей в России меняют масло. Добавим сюда приверженность к именитым брендам некоторой части автовладельцев и желание сэкономить — другой. Вот и целевая аудитория у такого товара", — рассуждает эксперт.Не отличит и профессионалИспользование известных брендов — известная тактика. А отличить контрафакт сложно, ведь упаковки практически идентичны.Подделывают даже дорогостоящие элементы защиты: голограммы, качественные канистры и коробки, отмечает генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев.В основном на это покупаются обычные автовладельцы — по меньшей мере две трети рынка контрафакта составляют запчасти, которые потребители приобретают самостоятельно, а не в рамках сервисного обслуживания.Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов советует ориентироваться на цены: "Подделка — на 30-50% дешевле". Однако не всегда.Злоумышленники понимают: слишком большая разница в цене насторожит клиента — и не демпингуют. "Если качественное оригинальное масло стоит, скажем, тысячу рублей, то подделку предложат за 999. И у покупателя не возникнет сомнений", — уточняет Груздев.Многие убедились в этом на личном опыте. Так, москвич Алексей Николаев пытался приобрести помпу системы охлаждения для BMW на крупных торговых площадках — "Автодок" и Exist.ru. "Деталь стоила около 60 тысяч рублей, точно как оригинал, но мне трижды присылали откровенную подделку — маркировка и внешний вид совсем не такие, какими должны быть", — сообщил он РИА Новости. Где изготовлены запчасти и сколько прослужат — неизвестно."Велика вероятность, что подделка даст обильную течь, уровень антифриза станет критически низким, двигатель перегреется и выйдет из строя", — комментирует Родионов.Он рекомендует внимательно осматривать товар и упаковку, искать отличия в шрифтах и мелких деталях брендинга — таких как черточки и значки."У некачественной колодки фрикционная часть рыхлая и маркая — останутся следы на руках. Такая деталь в разы быстрее износится", — отмечает он.В целом эксперты считают ситуацию тревожной. "Такого наплыва поддельных запчастей не было с 2007-го", — говорит Груздев.Проблемы и последствияИ это уже повлияло на состояние автопарка. По итогам семи месяцев в Fit Service зафиксировали увеличение доли крупных чеков по ремонту (от 50 до 100 тысяч рублей) на 49% к аналогичному периоду прошлого года."Понятно, что виноваты не только подделки. Тут всегда совокупность причин. Однако последствия использования контрафактного моторного масла или антифриза действительно крайне неприятные", — подчеркивает Родионов.В "АвтоСпецЦентре" — одном из крупнейших дилеров — с этим согласны и добавляют: контрафакт повышает риск ДТП.Владимир Антонов — исполнительный директор машиностроительного завода "Четра", выпускающего спецтехнику, — считает, что у проблемы глубокие корни. По его данным, еще в 2014-2015-м неоригинальные запчасти занимали 30-50% сегмента для автомобилей и 15-20% в прочих секторах. Ограничения поставок западных производителей и неконтролируемый параллельный импорт серьезно усугубили ситуацию.Страдает и тяжелая промышленность. "Машины брендов Caterpillar, Komatsu, Liebherr (бульдозеры, экскаваторы и так далее) часто простаивают, ожидая запчасти. Купить и привезти фирменные двигатели, узлы трансмиссии или гидравлики тяжело, поэтому многие приобретают неоригинальные изделия", — указывает Антонов.Это чревато серьезными неприятностями. Одно дело — аналог с подходящими характеристиками и открытой информацией о месте производства, другое — фальсификат."На рынке тяжелых машин запчасти очень дорогие, они сопровождаются пакетом документов производителя и маркируются. Плюс закупками занимаются профессионалы. Поэтому явного контрафакта тут меньше. Но встречается. Не так давно мы столкнулись с попыткой поставки крупной партии запасных частей в нефтегазовую компанию. Нам удалось подробным техническим анализом доказать, что это не просто "аналог", а изделие, имеющее ресурс в два раза ниже оригинала", — приводит пример директор.Эксперты соглашаются, что далеко не все автомобилисты смогут отличить качественные детали или подобрать достойную замену недоступным из-за санкций брендам. А потому следует обращаться только в сертифицированные автосервисы, которые предоставляют гарантию на детали, включая техжидкости. Так вы себя вполне обезопасите.

https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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