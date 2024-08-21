Рейтинг@Mail.ru
Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 21.08.2024 (обновлено: 15:12 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/arkachi--1967560009.html
Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана
Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана - РИА Новости, 21.08.2024
Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана
Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:50
2024-08-21T15:12
иран
в мире
корпус стражей исламской революции
масуд пезешкиан
финляндия
япония
аббас аракчи
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg
ТЕГЕРАН, 21 авг - РИА Новости. Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное агентство Mehr."Все предложенные кандидатуры министров нового 14-го правительства (президента Масуда Пезешкиана - ред.) смогли получить вотум доверия парламента и утверждены в должностях", - говорится в сообщении.Так, пост министра нефти займет Мохсен Пакнежад, ранее уже работавший в должности замглавы этого ведомства.Новым главой МИД стал Аббас Аракчи - известный дипломат, экс-замминистра иностранных дел. Он также работал послом в ряде стран, например, в Финляндии и Японии. Играл ключевую роль в переговорах по заключению ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) в 2015 году.Силовые ведомства в новом правительстве также возглавили известные в Иране фигуры. Так, свой пост министра информации (разведки) сохранил Исмаил Хатиб - иранский богослов, который занимал должности в структуре Корпуса стражей исламской революции. По мнению многих экспертов, он входит в близкий круг нынешнего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Азиз Насирзаде утвержден в должности министра обороны исламской республики. Ранее он занимал должности командующего ВВС, а также заместителя главы генштаба ВС иранской армии.
https://ria.ru/20240819/iran-1967062127.html
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
иран
финляндия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_220c8d6b6757c440645e4589841b3e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, корпус стражей исламской революции, масуд пезешкиан, финляндия, япония, аббас аракчи, али хаменеи
Иран, В мире, Корпус стражей исламской революции, Масуд Пезешкиан, Финляндия, Япония, Аббас Аракчи, Али Хаменеи
Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана

Mehr: парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана

© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 авг - РИА Новости. Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.
"Все предложенные кандидатуры министров нового 14-го правительства (президента Масуда Пезешкиана - ред.) смогли получить вотум доверия парламента и утверждены в должностях", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
МИД Ирана рассказал о работе над договором о партнерстве с Россией
19 августа, 13:49
Так, пост министра нефти займет Мохсен Пакнежад, ранее уже работавший в должности замглавы этого ведомства.
Новым главой МИД стал Аббас Аракчи - известный дипломат, экс-замминистра иностранных дел. Он также работал послом в ряде стран, например, в Финляндии и Японии. Играл ключевую роль в переговорах по заключению ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) в 2015 году.
Силовые ведомства в новом правительстве также возглавили известные в Иране фигуры. Так, свой пост министра информации (разведки) сохранил Исмаил Хатиб - иранский богослов, который занимал должности в структуре Корпуса стражей исламской революции. По мнению многих экспертов, он входит в близкий круг нынешнего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Азиз Насирзаде утвержден в должности министра обороны исламской республики. Ранее он занимал должности командующего ВВС, а также заместителя главы генштаба ВС иранской армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В ожидании возмездия: Россия и Иран не спешат отвечать на провокации
15 августа, 08:00
 
ИранВ миреКорпус стражей исламской революцииМасуд ПезешкианФинляндияЯпонияАббас АракчиАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала