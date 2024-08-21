https://ria.ru/20240821/arkachi--1967560009.html

Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана

Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана - РИА Новости, 21.08.2024

Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана

Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:50

2024-08-21T14:50

2024-08-21T15:12

иран

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корпус стражей исламской революции

масуд пезешкиан

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аббас аракчи

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 21 авг - РИА Новости. Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное агентство Mehr."Все предложенные кандидатуры министров нового 14-го правительства (президента Масуда Пезешкиана - ред.) смогли получить вотум доверия парламента и утверждены в должностях", - говорится в сообщении.Так, пост министра нефти займет Мохсен Пакнежад, ранее уже работавший в должности замглавы этого ведомства.Новым главой МИД стал Аббас Аракчи - известный дипломат, экс-замминистра иностранных дел. Он также работал послом в ряде стран, например, в Финляндии и Японии. Играл ключевую роль в переговорах по заключению ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) в 2015 году.Силовые ведомства в новом правительстве также возглавили известные в Иране фигуры. Так, свой пост министра информации (разведки) сохранил Исмаил Хатиб - иранский богослов, который занимал должности в структуре Корпуса стражей исламской революции. По мнению многих экспертов, он входит в близкий круг нынешнего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Азиз Насирзаде утвержден в должности министра обороны исламской республики. Ранее он занимал должности командующего ВВС, а также заместителя главы генштаба ВС иранской армии.

https://ria.ru/20240819/iran-1967062127.html

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иран, в мире, корпус стражей исламской революции, масуд пезешкиан, финляндия, япония, аббас аракчи, али хаменеи