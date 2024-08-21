Парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана
Mehr: парламент Ирана утвердил кабинет министров Пезешкиана
© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 авг - РИА Новости. Иранский парламент в среду утвердил полный состав нового кабинета министров президента Масуда Пезешкиана, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.
"Все предложенные кандидатуры министров нового 14-го правительства (президента Масуда Пезешкиана - ред.) смогли получить вотум доверия парламента и утверждены в должностях", - говорится в сообщении.
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Так, пост министра нефти займет Мохсен Пакнежад, ранее уже работавший в должности замглавы этого ведомства.
Новым главой МИД стал Аббас Аракчи - известный дипломат, экс-замминистра иностранных дел. Он также работал послом в ряде стран, например, в Финляндии и Японии. Играл ключевую роль в переговорах по заключению ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) в 2015 году.
Силовые ведомства в новом правительстве также возглавили известные в Иране фигуры. Так, свой пост министра информации (разведки) сохранил Исмаил Хатиб - иранский богослов, который занимал должности в структуре Корпуса стражей исламской революции. По мнению многих экспертов, он входит в близкий круг нынешнего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Азиз Насирзаде утвержден в должности министра обороны исламской республики. Ранее он занимал должности командующего ВВС, а также заместителя главы генштаба ВС иранской армии.
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