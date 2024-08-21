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Биография Аббаса Аракчи

Биография Аббаса Аракчи - РИА Новости, 21.08.2024

Биография Аббаса Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи родился 5 декабря 1962 года в Тегеране в консервативной религиозной семье. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:35

2024-08-21T16:35

2024-08-21T16:35

иран

аббас аракчи

тегеран (город)

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи родился 5 декабря 1962 года в Тегеране в консервативной религиозной семье.Участвовал в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.Получил степень бакалавра международных отношений в Школе международных отношений МИД Ирана, в 1991 году – степень магистра политологии в Исламском университете Азад (Тегеран). В 1996 году получил докторскую степень в области политики и государственного управления в Кентском университете (Великобритания).В 1989-1991 годы – эксперт департамента МИД Ирана по делам ООН.В 1991 году стал первым главой миссии Ирана в Организации исламского сотрудничества.В 1991-1994 годы – заместитель директора исламского департамента МИД Ирана.В период 1997-1998 годов – руководитель исследовательского центра Персидского залива в Институте политических и международных исследований.С сентября 1998 года по февраль 1999 года – заместитель директора Института политических и международных исследований по научной работе.В феврале-декабре 1999 года был генеральным директором Института политических и международных исследований.C 1999 года по 2003 год был послом Ирана в Финляндии.В январе 2000 года- сентябре 2003 года – аккредитованный посол Иран в Эстонии.В тот же период – директор Первого департамента Западной Европы МИД Ирана.В 2004- 2005 годы – декан факультета международных отношений МИД Ирана.С декабря 2005 года по февраль 2008 года – заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам.В период 2008-2011 годов был послом Ирана в Японии.С декабря 2011 года по сентябрь 2013 года – заместитель министра иностранных дел по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Содружества. Представитель МИД Ирана.В период 2013-2018 годов был заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам. В этой должности был представителем Ирана на переговорах по ядерной программе страны. В 2015 году они завершились подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) между Ираном, постоянными членами СБ ООН и Германией. После ухода с этой должности Аракчи остался его активным сторонником.В феврале 2018 года был назначен заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам.С 2021 года занимал пост секретаря Стратегического совета по международным отношениям. 11 августа 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуру Аббаса Аракчи на пост министра иностранных дел.12 августа 2024 года, выступая в парламенте страны, Аракчи пообещал проводить "всеобъемлющую, активную и эффективную" дипломатию. Выступил за продолжение политики прочных отношений с Китаем и Россией, расширения сотрудничества с Индией, Индонезией, ЮАР и Бразилией.21 августа 2024 года Аббас Аракчи был утвержден парламентом на пост министра иностранных дел Ирана.Аббас Аракчи занимается преподавательской деятельностью, читает лекции.Участвует в различных научных сессиях и семинарах в Иране и за рубежом.Является автором многочисленных журнальных статей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иран, аббас аракчи, тегеран (город)