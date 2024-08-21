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Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024
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22:07 21.08.2024 (обновлено: 22:24 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/afrika-1967667589.html
Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции
Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024
Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции
Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции заявил, что исследования российских специалистов послужат РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:07
2024-08-21T22:24
в мире
россия
африка
владимир путин
калининград
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции заявил, что исследования российских специалистов послужат обеспечению продовольственной безопасности континента, текст опубликован в среду на сайте Кремля.Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Целью научно-исследовательской миссии станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки."Дорогие друзья! Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъёме – это в полной мере подтвердили итоги второго саммита Россия–Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге. Традиционно важной сферой нашего экономического сотрудничества является рыболовство. Активизации совместной работы на этом направлении, несомненно, поспособствует организованная Федеральным агентством по рыболовству Большая африканская экспедиция", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил, что целью столь масштабного, по-настоящему уникального научно-исследовательского проекта является оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. По его словам, значительная часть этих обширных акваторий, относящихся к бассейнам Атлантического и Индийского океанов, длительное время не изучалась на предмет состояния популяций промысловых видов морской фауны."Исходим из того, что исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла, осуществляемого нашими африканскими партнёрами, что, в свою очередь, послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента", - отмечается в телеграмме.В заключение Путин поблагодарил тех, кто внёс свой вклад в подготовку Большой африканской экспедиции, а всем её участникам пожелал успешной, продуктивной работы.
https://ria.ru/20240821/patrushev-1967556729.html
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в мире, россия, африка, владимир путин, калининград
В мире, Россия, Африка, Владимир Путин, Калининград
Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции

Путин: работы специалистов РФ помогут продовольственной безопасности Африки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции заявил, что исследования российских специалистов послужат обеспечению продовольственной безопасности континента, текст опубликован в среду на сайте Кремля.
Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Целью научно-исследовательской миссии станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал старт научному проекту Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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"Дорогие друзья! Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъёме – это в полной мере подтвердили итоги второго саммита Россия–Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге. Традиционно важной сферой нашего экономического сотрудничества является рыболовство. Активизации совместной работы на этом направлении, несомненно, поспособствует организованная Федеральным агентством по рыболовству Большая африканская экспедиция", - говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил, что целью столь масштабного, по-настоящему уникального научно-исследовательского проекта является оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. По его словам, значительная часть этих обширных акваторий, относящихся к бассейнам Атлантического и Индийского океанов, длительное время не изучалась на предмет состояния популяций промысловых видов морской фауны.
"Исходим из того, что исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла, осуществляемого нашими африканскими партнёрами, что, в свою очередь, послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента", - отмечается в телеграмме.
В заключение Путин поблагодарил тех, кто внёс свой вклад в подготовку Большой африканской экспедиции, а всем её участникам пожелал успешной, продуктивной работы.
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