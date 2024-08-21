https://ria.ru/20240821/afrika-1967667589.html

Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции

Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции - РИА Новости, 21.08.2024

Путин обратился к участникам Большой африканской экспедиции

Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции заявил, что исследования российских специалистов послужат РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:07

2024-08-21T22:07

2024-08-21T22:24

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам Большой африканской экспедиции заявил, что исследования российских специалистов послужат обеспечению продовольственной безопасности континента, текст опубликован в среду на сайте Кремля.Большая африканская экспедиция 2024-2025 годов стартовала из Калининграда 21 августа. Целью научно-исследовательской миссии станет оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Африки."Дорогие друзья! Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъёме – это в полной мере подтвердили итоги второго саммита Россия–Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге. Традиционно важной сферой нашего экономического сотрудничества является рыболовство. Активизации совместной работы на этом направлении, несомненно, поспособствует организованная Федеральным агентством по рыболовству Большая африканская экспедиция", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил, что целью столь масштабного, по-настоящему уникального научно-исследовательского проекта является оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. По его словам, значительная часть этих обширных акваторий, относящихся к бассейнам Атлантического и Индийского океанов, длительное время не изучалась на предмет состояния популяций промысловых видов морской фауны."Исходим из того, что исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла, осуществляемого нашими африканскими партнёрами, что, в свою очередь, послужит обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента", - отмечается в телеграмме.В заключение Путин поблагодарил тех, кто внёс свой вклад в подготовку Большой африканской экспедиции, а всем её участникам пожелал успешной, продуктивной работы.

https://ria.ru/20240821/patrushev-1967556729.html

https://ria.ru/20240821/uchenye-1967549119.html

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в мире, россия, африка, владимир путин, калининград