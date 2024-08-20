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В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.08.2024
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03:24 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zemletryasenie-1967215841.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 20.08.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью до трех баллов произошло недалеко от Северомуйска в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:24
2024-08-20T03:24
происшествия
муйский район
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью до трех баллов произошло недалеко от Северомуйска в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, 12 километров юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск. По информации ЕДДС Муйского района, толчки ощущались в населенном пункте Северомуйск до трех баллов", - говорится в сообщении. Отмечается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Семнадцатого августа у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло сильное землетрясение магнитудой 7.0. Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до пяти баллов, сообщал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
https://ria.ru/20240819/kamchatka-1966968013.html
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муйский район
камчатка
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происшествия, муйский район, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Муйский район, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В Бурятии произошло землетрясение

МЧС: в Бурятии произошло землетрясение интенсивностью до трех баллов

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Землетрясение интенсивностью до трех баллов произошло недалеко от Северомуйска в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС.
"На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, 12 километров юго-восточнее от населенного пункта Северомуйск. По информации ЕДДС Муйского района, толчки ощущались в населенном пункте Северомуйск до трех баллов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМуйский районКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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