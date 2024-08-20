https://ria.ru/20240820/vsu-1967406797.html

В Раде заявили о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов ДНР

В Раде заявили о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов ДНР - РИА Новости, 20.08.2024

В Раде заявили о выводе ВСУ из подконтрольных Киеву районов ДНР

Подразделения ВСУ выводят из подконтрольных Киеву районов ДНР, делая потерю Красноармейска (украинское название - Покровск) делом времени, заявила во вторник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:25

2024-08-20T19:25

2024-08-20T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения ВСУ выводят из подконтрольных Киеву районов ДНР, делая потерю Красноармейска (украинское название - Покровск) делом времени, заявила во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Наши подразделения выводят оттуда (подконтрольные Киеву районы ДНР -ред.), оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. При таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего... Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Безуглая заявила, что вслед за Красноармейском ВСУ могут потерять Павлоград - еще один крупный транспортный узел примерно в 100 километрах западнее Красноармейска, уже в Днепропетровской области, а после и сам Днепропетровск, где, по ее словам, как и в Павлограде нет подготовленных фортификационных сооружений. Безуглая ранее призвала население Красноармейска и Димитрова (украинское название Мирноград) эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. До этого глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и также призвал жителей эвакуироваться. Впоследствии на подконтрольной в районе Красноармейска объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины