https://ria.ru/20240820/vizy-1967236782.html

В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией

В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией - РИА Новости, 20.08.2024

В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией

Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией сегодня не стоит на повестке двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:06

2024-08-20T09:06

2024-08-20T09:06

туризм

россия

туркмения

москва

микаэл агасандян

снг

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152609/87/1526098769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97c22b993e1aa3e61a53b4edd3baf2f9.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией сегодня не стоит на повестке двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "На сегодняшний день вопрос отмены визового режима между нашими странами в повестке дня не стоит", - сказал Агасандян, отвечая на вопрос о возможности отмены виз между Россией и Туркменией. Он добавил, что сегодня поездки между странами узаконены соглашением между Москвой и Ашхабадом от 1999 года. Дипломат также отметил, что в целом РФ настроена на расширение взаимодействия с Туркменией. "Со своей стороны заинтересованы в расширении взаимодействия с туркменистанскими партнерами по всем вопросам повестки дня Содружества (независимых государств, СНГ - ред.), в том числе в контексте реализации приоритетов российского председательства в организации в этом году", - подчеркнул Агасандян. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html

россия

туркмения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, туркмения, москва, микаэл агасандян, снг, новости - туризм