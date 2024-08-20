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В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией - РИА Новости, 20.08.2024
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Туризм
 
09:06 20.08.2024
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В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией
В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией
Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией сегодня не стоит на повестке двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:06
2024-08-20T09:06
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туркмения
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией сегодня не стоит на повестке двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "На сегодняшний день вопрос отмены визового режима между нашими странами в повестке дня не стоит", - сказал Агасандян, отвечая на вопрос о возможности отмены виз между Россией и Туркменией. Он добавил, что сегодня поездки между странами узаконены соглашением между Москвой и Ашхабадом от 1999 года. Дипломат также отметил, что в целом РФ настроена на расширение взаимодействия с Туркменией. "Со своей стороны заинтересованы в расширении взаимодействия с туркменистанскими партнерами по всем вопросам повестки дня Содружества (независимых государств, СНГ - ред.), в том числе в контексте реализации приоритетов российского председательства в организации в этом году", - подчеркнул Агасандян. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
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россия, туркмения, москва, микаэл агасандян, снг, новости - туризм
Туризм, Россия, Туркмения, Москва, Микаэл Агасандян, СНГ, Новости - Туризм
В МИД ответили на вопрос об отмене виз между Россией и Туркменией

Агасандян: вопрос отмены виз между Россией и Туркменией не стоит на повестке дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вопрос отмены виз между Россией и Туркменией сегодня не стоит на повестке двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"На сегодняшний день вопрос отмены визового режима между нашими странами в повестке дня не стоит", - сказал Агасандян, отвечая на вопрос о возможности отмены виз между Россией и Туркменией.
Он добавил, что сегодня поездки между странами узаконены соглашением между Москвой и Ашхабадом от 1999 года. Дипломат также отметил, что в целом РФ настроена на расширение взаимодействия с Туркменией.
"Со своей стороны заинтересованы в расширении взаимодействия с туркменистанскими партнерами по всем вопросам повестки дня Содружества (независимых государств, СНГ - ред.), в том числе в контексте реализации приоритетов российского председательства в организации в этом году", - подчеркнул Агасандян.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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