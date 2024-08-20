https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:03
2024-08-20T13:03
2024-08-20T13:42
религия
украина
ситуация вокруг упц
мария захарова
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда" на фоне принятия на Украине соответствующего законопроекта.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ"."Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала Захарова.При этом она высоко оценила действия украинцев всех национальностей, сохраняющих истинное православие в стране, в том числе ценой своих жизней. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация вокруг упц, мария захарова, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Мария Захарова, Украинская православная церковь, Религия
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Захарова: целью запрета УПЦ на Украине было уничтожение истинного православия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда"
на фоне принятия на Украине соответствующего законопроекта.
Ранее депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ
".
"Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала Захарова.
При этом она высоко оценила действия украинцев всех национальностей, сохраняющих истинное православие в стране, в том числе ценой своих жизней.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".