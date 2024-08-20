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Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
13:03 20.08.2024 (обновлено: 13:42 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/upts-1967292036.html
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:03
2024-08-20T13:42
религия
украина
ситуация вокруг упц
мария захарова
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда" на фоне принятия на Украине соответствующего законопроекта.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ"."Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала Захарова.При этом она высоко оценила действия украинцев всех национальностей, сохраняющих истинное православие в стране, в том числе ценой своих жизней. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240816/plan-1966428670.html
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украина, ситуация вокруг упц, мария захарова, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Мария Захарова, Украинская православная церковь, Религия
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине

Захарова: целью запрета УПЦ на Украине было уничтожение истинного православия

© Фото : УПЦПоврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : УПЦ
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цель политических действий на Украине для запрета канонической Украинской православной церкви было уничтожение на корню истинного православия и замещение его ложной церковью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу "Звезда" на фоне принятия на Украине соответствующего законопроекта.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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"Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь. Ее так и надо называть - это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь", - сказала Захарова.
При этом она высоко оценила действия украинцев всех национальностей, сохраняющих истинное православие в стране, в том числе ценой своих жизней.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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