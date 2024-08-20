https://ria.ru/20240820/torgovlya-1967233671.html

В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ

В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ - РИА Новости, 20.08.2024

В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:44

2024-08-20T08:44

2024-08-20T09:08

россия

москва

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

снг

экономика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В июне проведен очередной раунд переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу заключения ССТ (соглашение о свободной торговле - ред.). Сейчас продолжается интенсивная межсессионная работа над проектом будущего соглашения", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе консультаций в сентябре этого года стороны смогут еще сильнее сблизить позиции. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

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Ольга Фомченкова

россия, москва, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, экономика