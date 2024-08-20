https://ria.ru/20240820/torgovlya-1967233671.html
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:44
2024-08-20T08:44
2024-08-20T09:08
россия
москва
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
снг
экономика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В июне проведен очередной раунд переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу заключения ССТ (соглашение о свободной торговле - ред.). Сейчас продолжается интенсивная межсессионная работа над проектом будущего соглашения", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе консультаций в сентябре этого года стороны смогут еще сильнее сблизить позиции. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, экономика
Россия, Москва, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, СНГ, Экономика
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ
МИД: ОАЭ и ЕАЭС ведут интенсивную работу над соглашением о свободной торговле