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В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ - РИА Новости, 20.08.2024
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08:44 20.08.2024 (обновлено: 09:08 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/torgovlya-1967233671.html
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:44
2024-08-20T09:08
россия
москва
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
снг
экономика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В июне проведен очередной раунд переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу заключения ССТ (соглашение о свободной торговле - ред.). Сейчас продолжается интенсивная межсессионная работа над проектом будущего соглашения", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе консультаций в сентябре этого года стороны смогут еще сильнее сблизить позиции. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
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россия, москва, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, экономика
Россия, Москва, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, СНГ, Экономика
В МИД рассказали о работе над соглашением о свободной торговле с ОАЭ

МИД: ОАЭ и ЕАЭС ведут интенсивную работу над соглашением о свободной торговле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и ЕАЭС ведут интенсивную работу над будущим соглашением о зоне свободной торговли, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"В июне проведен очередной раунд переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу заключения ССТ (соглашение о свободной торговле - ред.). Сейчас продолжается интенсивная межсессионная работа над проектом будущего соглашения", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами.
По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе консультаций в сентябре этого года стороны смогут еще сильнее сблизить позиции.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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